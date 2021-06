5 plantas ideales para el balcón o la terraza

Invertir en una planta para que al poco tiempo termine muriendo es algo bastante frustrante que puede terminar desanimándonos a volver a intentarlo. Por eso, antes de comprar o elegir, debes tener en cuenta el lugar que ocupará en la casa y las condiciones de climáticas y de luz. En caso de que solo contemos con un balcón o una terraza, existen especies que se adaptan muy bien a estos espacios.

No tener un amplio jardín no es excusa para no incorporar algo de verde a tu hogar. Los espacios pequeños y expuestos también pueden convertirse en un rincón de aire puro con vegetación decorativa o útiles aromáticas.

Foto: JardínOn

Lo primero a considerar, si se trata de un balcón, es su disposición. Esto es determinante ya que elegiremos en función a sus requerimientos de luz. Por ejemplo, las petunias necesitan de mucho sol, mientras que las violetas de los alpes (Ciclamen) prefieren la sobre o semi sombra.

Ambas florecen en cantidad y en una gran variedad de colores, pero son de estación. Las primeras lo hacen en primavera – verano y luego mueren, mientras que las segundas lo hacen durante los meses de fríos y su papa puede guardarse para la próxima temporada.

Este dato también es fundamental, si no quieres estar renovando tu pequeño jardín cada temporada entonces tienes que buscar, plantas perennes.

Los geranios y malvones son realmente resistentes a todo tipo clima. Además, requieren de muy pocos cuidados y, aunque no tengamos mucho conocimiento, podemos mantenerlos perfectamente saludables. Ofrecen una gran cantidad de colores y sus flores permanecen en invierno y primavera.

Foto: Terán

Si eres un amante de las flores, las vincas y gazanias son la opción ideal.

A pesar del espacio limitado, no le temas a determinadas plantas como la lavanda. Esta se da muy bien en maceta y sus cuidados son mínimos. Si no quieres que sus troncos se vuelvan gruesos y gane mucho tamaño solo tienes que poderla luego de que florezca. Sin lamentaciones corta las ramas y deja unos 10 centímetros solamente. Ella volverá a crecer y verse bella.

Los balcones con suculentas o cactus también están muy de moda. Obviamente se trata de una familia con gran capacidad de adaptación.