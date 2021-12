Cómo cultivar ajo y por qué es bueno para la salud

El ajo es muy consumido alrededor del mundo y muy elegido como ingrediente de algunas recetas por su exquisito gusto, pero, si se abusa, puede ser muy picante. Su uso no tiene que ver sólo con fines culinarios, sino que también tiene grandes beneficios para la salud de las personas.

El corazón es uno de los mayores beneficiados: aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y la sangre fluye con más facilidad, disminuyendo la presión, por lo tanto, ayuda mucho a la circulación sanguínea. Además, estimula las mucosas gastrointestinales, por lo que abre el apetito y permite que la comida se digiera mejor.

Según un estudio publicado en la revista Journal of Nutritional Biochemistry, también es un aliado para reducir el colesterol, la presión arterial y puede disminuir los resfriados ya que potencia el sistema inmunológico al ser un antiviral, antihongos y antibacterianos. Entre algunos de los otros beneficios que tiene, el ajo es muy bueno para aquellos con artritis debido a que fortalece los huesos.

Fuente: Infocampo.

¿Cómo cultivar ajo en casa?

Es uno de los productos que se puede cosechar en la huerta para tener a simple mano cada vez que se quiera usar y es muy versátil, ya que se puede cultivar tanto en una maceta como en el piso. El ajo es un miembro de la familia Allium, al igual que la cebolla y los puerros, por lo que su crecimiento es muy rápido.

El primer paso a tener en cuenta es que cada diente de ajo puede multiplicarse y dar lugar a un bulbo de hasta 10 dientes, por lo que hay que cultivarlos con bastante distancia. En el caso de hacerlo en una maceta pequeña, plantar solamente uno así no se choca con el resto. Seguir estos pasos:

Comprar una cabeza de ajo de cualquier tipo, y pelarla separando todos los dientes. Llenar una maceta con tierra o sustrato e introducir el diente de ajo con la punta más fina boca arriba. Si se va a plantar en una huerta o en una maceta grande, que la distancia entre uno y otro sea de mínimo 15 centímetros. Colocar la maceta en un lugar luminoso y, en el caso de la huerta, cultivar en la parte que le dé el sol.

El cuidado del ajo no es muy exigente y las mejores épocas para cultivarlo son en primavera y otoño donde la temperatura no es extrema. Es uno de los pocos productos que no varía su calidad si hace mucho frío o mucho calor, pero sí hay que tener en cuenta que mientras más frío haga, más picante será.

Otra de las cuestiones más importantes es que el suelo debe ser ligero y, en el caso de la maceta, hay que hacer un buen drenaje porque la acumulación de agua puede ahogar el cultivo. El ajo es una planta de secano, por lo que es muy sensible a la humedad, pero solo en el periodo principal, cuando se está formando el bulbo, es conveniente regar con frecuencia.

¿Ya tienes tu propio cultivo de ajo?