Cómo cultivar rúcula en tu jardín en simples pasos

La rúcula es una hortaliza que ha sido históricamente popular en la zona Mediterránea, sin embargo, su exquisito sabor y sus propiedades saludables han provocado que su consumo se extienda a todo el mundo.

El problema es que, tras la recolección o cosecha, sus frescas hojas sufren un deterioro muy rápido. Por eso, es que te traemos una solución a este problema, cultívalas en tu jardín y aprovecha sus beneficios al máximo.

Fuente: plantasyflores

Cómo cultivar rúcula en el jardín

Puedes iniciar desde tres puntos: comprar semillas, adquirir una plántula o buscar en las tiendas o verdulerías algún ramo que venga con raíz y aprovecharlo.

Esta hortaliza prefiere climas cálidos por lo que es mejor que su siembra se realice a principios de primavera, aunque podemos seguir plantando durante el verano y el otoño. El mejor lugar donde ubicarlas es al sol o media sombra durante los días de mayor calor. Las heladas son altamente peligrosas por lo que es usual que mueran en el invierno.

Se trata de una planta que no necesita de muchos cuidados, solo hay que evitar mojar sus hojas cuando se riega y no encharcar el suelo. Al ser una especie de porte pequeño, puede cultivarse en recipientes no muy profundos.

A la hora de elegir un sustrato, este debe ser rico en materia orgánica y se debe evitar la incorporación de fertilizantes. Sobre todo, aquellos ricos en nitrógenos.

La recolección de las hojas debe hacerse de forma manual y solo las hojas que se vayan a utilizar en el momento, esto permitirá que la planta continúe creciendo y produciendo más hojas. Solo se debe tener cuidado de no airear las raíces durante el proceso de cosecha.

En caso de querer continuar con el cultivo de esta deliciosa hortaliza se puede dejar que una planta desarrolle flores y semille. De esta forma nos aseguraremos de crear un ciclo virtuoso y no tener que Gaspar más dinero para iniciar nuestros cultivos.