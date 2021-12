El truco maestro para que las papas fritas queden crocantes por fuera y suaves por dentro

Las papas fritas son una de las comidas preferidas por miles de personas. Su preparación parece sencilla pero en el fondo no lo es tanto. En esta oportunidad, compartimos la gran clave y todo lo que hay que saber para cocinarlas de forma tal que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. No te pierdas los detalles.

Fuente: pixabay.com

Papas fritas a la perfección: el secreto mejor guardado

La fórmula aparenta ser sencilla: papas, aceite para freír y listo. Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, ya que esto solo no garantiza que las papas fritas salgan perfectas.



Hay varios trucos que permiten lograr esto último, y uno de ellos es particularmente importante ya que comprende un paso previo antes de llevar las papas al aceite.



Consiste simplemente en sumergir las papas (ya peladas, lavadas y cortadas en bastones) en agua fría y en dejarlas en remojo por unos 5 minutos.



Hay quienes le agregan a esto una pizca de vinagre, pero esto es opcional. Transcurrido este tiempo, lo que hay que hacer es retirarlas del agua y secarlas bien usando un repasador de cocina limpio.



Eso sí, para que las papas fritas queden bien crocantes por fuera y tiernas por dentro también es fundamental prestar atención al proceso de cocción. Para esto, compartimos algunas de las recomendaciones que no puedes dejar de tener en cuenta.



Otras claves que hay que tener en cuenta para hacer las papas fritas ideales

1. El aceite

Puede parecer una obviedad, pero hay que destacarlo igual. Para hacer las papas fritas perfectas es importante usar aceite de calidad, no escatimar con la cantidad del mismo y garantizar que siempre esté limpio.



2. Temperatura del aceite y tiempo de cocción

Al momento de sumergir las papas, el aceite debe estar caliente y a la temperatura justa (fuego intermedio). Una buena manera de comprobar esto consiste en observar que, apenas ingresa el bastoncito al aceite, se forman unas burbujitas pequeñas a su alrededor.



Pasados unos 5 minutos, las papas ya están cocidas pero siguen estando blancas. Para darles el color y la consistencia ideal, hay que retirarlas del aceite, subir la temperatura del fuego al máximo y volver a colocarlas por un par de minutos, hasta que queden bien doradas.



3. Prueba y error

Para finalizar, hay que decir que existe la posibilidad de que esto no salga a la perfección en el primer intento y que es normal que suceda.



Al igual que con muchos otros platos de la gastronomía, para convertirse en un experto hace falta mucha práctica, así que lo mejor que se puede hacer es evitar la frustración y preparar este plato con constancia.



Luego de leer todo lo mencionado, ¿te animarías a probar estos secretos la próxima vez que cocines papas fritas?





Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.