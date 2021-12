Las mejores ideas para cocinar papas evitando el aceite

Por lo general, la cocción de papas suele estar vinculada con el aceite. Sin embargo, existen varias maneras de cocinarlas sin usar este ingrediente y a continuación compartimos algunas de las más destacadas. No te pierdas los detalles.

Fuente: pixabay.com

Papas sin aceite: 4 ideas para cocinarlas de forma rápida y sencilla

1. Papas al horno.

Es cierto que, cuando se piensa en las papas, lo primero que se viene a la mente suele ser la imagen de las papas fritas. Sin embargo, existen otras maneras de cocinarlas sin tener que recurrir a estas ni al clásico y delicioso puré.



Una de estas opciones consiste en hacer las papas al horno. Una vez peladas y lavadas, las mismas se pueden cortar en distintos tamaños y hacerlas en diversos estilos, como por ejemplo el rústico.



En cuanto a la bandeja que va al horno, es importante que las papas tengan algo que impida que se peguen. Para reemplazar el aceite, se puede usar un poco de rociador vegetal, el cual cumple con esta función a la perfección.



2. Papas fritas al horno.

Para los amantes de las papas fritas, hay una buena noticia y es que se pueden hacer sin usar nada de aceite. Para esto, hay que comenzar por darles un hervor y luego hay que llevarlas al horno.



Al igual que la opción anterior, hay que cuidar que no se peguen en la bandeja. El papel vegetal es una alternativa que ayuda a esto y que permite lograr unas deliciosas papas fritas sin depender del aceite.



3. Papas chips al microondas.

Otra alternativa a las papas fritas es la de las papas chips, las cuales son ideales para entradas y tentempiés. Lo primero que hay que hacer es lavarlas, cortarlas en rodajas bien finitas y ponerlas en remojo por unos 15 minutos.



Transcurrido este tiempo, secar bien usando un repasador y llevarlas al microondas. En cuanto a esta cocción, la clave está en que las rodajas no tienen que estar juntas.



Por lo demás, se recomienda cocinarlas unos 2 minutos por cada lado hasta observar que las papas comienzan a adquirir un tono dorado y una textura crocante.



4. Freidoras sin aceite.

Para finalizar, es imposible no hacer mención de esta variante que crece cada vez más en los hogares de todo el mundo.

Claro que implica un gasto económico, ya que se trata de un artefacto que hay que comprar. Sin embargo, y a pesar de sus desventajas, permite preparar papas fritas usando nada o casi nada de aceite.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cuál de estas ideas te gustaría implementar primero?

