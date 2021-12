Un clásico español: ¿cuál es la mejor época del año para visitar Málaga?

España es uno de los países más bellos que existen. Son muchas las actividades que puedes realizar en dicho lugar y también los sitios que puedes visitar durante tu estadía. Uno de ellos es Málaga.



Esta ciudad portuaria ubicada en la Costa del Sol, específicamente en el sur de España, es muy famosa por sus playas de arena amarilla. Además, también posee hoteles de muchos pisos y centros turísticos sorprendentes.



Si estas pensando tomarte unas vacaciones para relajar tu mente después de un año cargado de trabajo, entonces Málaga es la ciudad perfecta para que sea tu próximo destino. Sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de realizar el viaje.



Siempre que te dirijas a un lugar completamente nuevo y desconocido debes tener en cuenta cómo es su tiempo y cuál es el mejor momento del año para dirigirte allí. Por esta razón, esta información será muy valiosa para ti.



Málaga (España). Fuente: Viajes - National Geographic

¿Cómo es el tiempo en Málaga? ¿Y su mejor época para visitarla?

Es importante resaltar que en Málaga nunca hace frío, sin embargo su tiempo puede variar. Lo cierto es que la “mejor época del año“ depende de muchas cosas: tus gustos, cómo quieres que sea el viaje y su momento más turístico.



Por ejemplo, durante los meses más frescos la ciudad suele estar más vacía. Por lo tanto, si quieres vivir una estadía más tranquila, puedes dirigirte a dicho lugar durante los meses de abril y octubre.



Sin embargo, si nos enfocamos en el tiempo y en precios, la mejor época para visitar dicha ciudad española es septiembre. ¿Por qué? Simplemente porque sus temperaturas continúan siendo similares a las del verano, pero no son tan calurosas.



Por otra parte, la aglomeración de turistas habrá desaparecido del lugar. De esta manera, te encontrarás con un lugar mucho más tranquilo, con un clima perfecto y con los precios muchos más bajos. Esto se debe a que ya no es temporada alta.



Aunque no existe una época mala para visitar Málaga, capaz el momento del año menos elegido por los turistas es noviembre. Esto se debe a que se registran muchas más precipitaciones, lo cual podría arruinar tus planes de paseos y excursiones.



¡También aléjate del invierno! Recuerda que en esta época del año, las atracciones que son preparadas para el verano están completamente cerradas. Además, muchos locales también cierran sus puertas.



Lo que no caben dudas es que es una ciudad perfecta para descansar, así que no dudes más y elígela como tu próximo destino. Recuerda que España es un lugar de mucha diversión, cultura, comida riquísima y un sol muy caluroso.