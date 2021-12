Tres trucos fáciles para renovar tu pérgola de madera con barniz

Ya te contamos todo lo que hay que saber para hacer una pérgola artesanal para el jardín en simples pasos. En esta oportunidad, compartimos 3 trucos sencillos para trabajar la madera de la misma con barniz y lograr que luzca más bella y sorprendente que nunca. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Pérgola: 3 trucos para renovar la madera con barniz y dejarla como nueva

1. Preparar bien la madera.



A simple vista, puede resultar una tarea sencilla, pero no lo es, ya que no se trata simplemente de aplicar el barniz y nada más.



Al igual que con todos los muebles, antes de pintar o de barnizar hay que preparar bien la madera, es decir, trabajar la misma hasta que quede completamente limpia.



Esto se puede realizar lijando o decapando la madera en cuestión, en este caso de la pérgola. Sea cual fuese el caso, la clave está en que no tiene que quedar ningún resto de pintura, ni de barniz, ni de nada.



Teniendo en cuenta que se trata de un mueble que se ubica en el exterior, también hay que considerar la cuestión de la humedad. Dicho en pocas palabras, la mejor forma de que el barniz quede perfecto consiste en asegurar que las condiciones previas sean las apropiadas.



2. Planificar el proceso previo al barnizado.



Una vez que la madera está limpia, seca e impoluta, hay que saber que no necesariamente se tiene que aplicar el barniz de forma inmediata.



Al respecto, es fundamental tener en cuenta que se trata de un mueble que está expuesto a la intemperie. Esto quiere decir que, a la hora de renovar una pérgola, hay que pensar también a largo plazo.



Existe una gran cantidad de productos que ayudan al cuidado de la pérgola. En primer lugar, hay líquidos que sirven como protectores ante hongos e insectos.



Al mismo tiempo, antes de aplicar el barniz se le puede dar un color específico a la madera. Se trata de productos distintos que, bien complementados, funcionan a la perfección, tanto en términos prácticos como estéticos.



3. Elegir bien el barniz.



Una de las claves más importantes que hay que considerar consiste en que no existe un único tipo de barniz. Por lo contrario, hay versiones que son aptas para muebles de interior y otras para los de exterior.



Estos últimos ofrecen una mayor protección, tanto para la humedad propia de las lluvias como para la exposición a los rayos ultravioletas que provienen del sol.



El barniz también se puede encontrar en distintas gamas de colores. Por lo demás, hay que analizar cuidadosamente sus instrucciones de aplicación, de manera tal que se sepan cuántas manos se tienen que dar, con qué constancia y cuál es el tiempo necesario para que se seque.





Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de estas claves para barnizar la madera de la pérgola?