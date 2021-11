Convierte tus botellas de vidrio vacías en bonitos adornos de jardín

Las botellas de vidrio vacías son unas excelentes aliadas a la hora de pensar en la decoración del hogar. En esta oportunidad, compartimos algunas ideas para tener en cuenta y aplicar en el jardín de forma rápida y sencilla. A continuación, todos los detalles.





Decoración del jardín: 9 ideas para hacer con botellas de vidrio vacías

1. Floreros.



Que un objeto sea un adorno no significa que, al mismo tiempo, no pueda tener una funcionalidad práctica. Tratándose del jardín, una de las opciones más usadas y más eficaces consiste en convertir las botellas en pequeños floreros.



Esta idea resulta perfecta para decorar espacios como mesas y muebles similares aportando una sensación agradable a la vista y, por qué no, también al olfato.

Fuente: chispis.com



2. Lámparas.



Otra de las opciones que no puede fallar en un jardín. Ya sean como lámparas colgantes o bien como simples botellas con luces led dentro, su función es tan práctica como decorativa y permite la posibilidad de jugar con distintos colores e intensidades de luz.



3. Velas.



Esta idea se desprende de la anterior y es ideal para aquellas personas que buscan un toque rústico, sutil y armonioso. Teniendo en cuenta el tamaño de las botellas, se pueden usar velas de todo tipo.



4. Botellas fundidas.



Cortar una botella de vidrio permite hacer vasos, portavelas y floreros más pequeños como para suculentas. Quienes gusten de trabajar así estos objetos o mismo los quieran comprar ya hechos, una opción tan original como creativa consiste en decorar el jardín con botellas fundidas.



Además de lo que aportan a nivel estético, se puede usar como recipientes, como bandejas y hasta como ceniceros.



5. Botellas rellenas.



Las botellas de vidrio transparentes son las más apropiadas para jugar con su relleno. En este sentido, algunas opciones consisten en poner piedritas delicadas dentro de las mismas, o bien canicas u otros objetos similares.



6. Separadores de suelo.



Ya sea para diferenciar la superficie de las plantas de las del césped o bien para marcar un camino en el medio del jardín, las botellas aportan un toque original y distintivo como separadores. Eso sí, lo más recomendable es que todas las unidades sean iguales, para generar un efecto de coherencia y familiaridad.



7. Nido de pájaros.



Para el caso de los botellones, nada mejor que hacer una pequeña apertura en los mismos y colocarlos sobre árboles o superficies parecidas, de forma tal que las aves puedan usarlos como nido o sitio de descanso.



8. Botellas pintadas o adornadas.



Otra de las alternativas que están al alcance de cualquiera y que permiten poner en juego la creatividad y las habilidades plásticas mediante la intervención manual de estos objetos.



9. Floreros horizontales para suculentas.



Cuando se piensa en cortar una botella, lo más usual suele consistir en darle un uso vertical. Sin embargo, también se lo puede hacer de arriba abajo, de manera tal que los objetos luego queden “acostados”.



Luego de ver estas ideas con botellas de vidrio, ¿ya sabes cuál de estas opciones te gustaría poner en práctica en tu jardín y embellecer su decoración?