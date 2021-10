Botellas de vidrio vacías: cómo hacer increíbles floreros y decorar tu living

Ya te contamos que las botellas de vidrio vacías se pueden utilizar para hacer lámparas, posa velas y hasta aromatizantes. En esta ocasión, compartimos todo lo que hay que saber para usarlos como floreros en la decoración del living. No te pierdas los detalles.



Floreros: algunas opciones clásicas con botellas de vidrio vacías

En materia de decoración, hay una máxima que no suele fallar: menos es más. Aplicado al uso de botellas de vidrio vacías, la misma implica que no siempre es necesario poner manos a la obra para adornar estos objetos y transformarlos en otra cosa.



Dicho de otra manera, a veces basta simplemente con exhibir las botellas tal y como son, aunque eso sí: es necesario aclarar que no se puede usar cualquier tipo de modelo.





Para usar las botellas como floreros sin intervenirlas, lo más aconsejable es que las mismas en el pasado hayan comprendido algún producto de lujo, por ejemplo bebidas alcohólicas como licores o whisky.



Por lo demás, si se quiere colocar más de una en el ambiente, hay que tener en cuenta que todas tienen que combinar entre sí, ya sea a través del modelo o bien mediante el color del vidrio.

Botellas de vidrio: los floreros más creativos para decorar el living

En vez de tener un florero grande y que ocupe mucho espacio, una opción que se presenta como alternativa para el living consiste en colocar varias unidades pequeñas, que bien podrían ser botellas de este tamaño o incluso frascos de vidrio.



En cuanto a los diseños intervenidos, las posibilidades que se presentan son tan numerosas como variadas y, ante todo, se destacan por el incentivo que implican para la creatividad y el ingenio de cada persona.



Una de las opciones más accesibles y fáciles de realizar consiste en pintar las botellas. Para esto, se pueden elegir materiales tan diversos que van desde témperas y acrílicos hasta pinturas en aerosol.



Al mismo tiempo, se pueden realizar pinturas genéricas o bien detallistas, aunque para esto es preciso tener cierto dominio de las artes plásticas.



Por otra parte, es posible llevar a cabo intervenciones un tanto más sofisticadas. Dicho de otra manera, las botellas de vidrio vacías pueden ser cubiertas con materiales como telas e hilos de cordón.



Estas propuestas, a su vez, sobresalen por dos cuestiones bien específicas. En primer lugar, aportan un toque más bien rústico a la decoración del living y del ambiente del hogar en que se coloquen.



En segunda instancia, se trata de una excelente manera de reciclar y reutilizar aquellas botellas que no son tan lindas y estéticas a primera vista.



Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuál de estas ideas te gustaría implementar para la decoración de tu hogar?