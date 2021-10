Así está decorada la lujosa mansión de Maribel Guardia

A los 62 años, Maribel Guardia goza de un excelente estado físico, comparte momentos en familia y se da grandes lujos gracias a la carrera artística que desarrolló en México desde hace décadas.

La actriz, nacida en Costa Rica, disfruta de todo lo que se ganó en la vida y uno de los placeres que más le apasiona es pasar tiempo en su increíble mansión donde tiene todas las comodidades.

Cuando se declaró la pandemia de coronavirus, todas las personas de alrededor del mundo se encerraron en sus casas para cumplir con el aislamiento social y preventivo. Las celebridades no fueron la excepción y no solamente respetaron la cuarentena impuesta, sino que aprovecharon para compartir momentos íntimos con sus seguidores.

Así fue el caso de Maribel Guardia, quien a través de videos y vivos en su cuenta oficial de Instagram dejó ver su hermosa casa. La costarricense se mudó a México luego de representar a su país en el certamen "Miss Universo" del año 1978 que se celebró en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Fue ese el momento en el que se enamoró de las tierras mexicanas y sumado a la cantidad de proyectos laborales con la empresa Televisa, decidió instalarse en una mansión ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

"Esta casa parant mí es como un templo, es donde comparto los momentos, donde estoy realmente muy contea, en paz, y que puedo estar más relajada con mi familia, con mis perritos que los amo", reveló Guardia.



En su mansión, la modelo vive junto a sus 8 mascotas, entre las que se cuentan Rusia, Patyshu y Ratatouille, y su esposo Marco Chacón, un reconocido abogado especialista en propiedad intelectual.

Fuente: Programa "Hábitat Soluciones"

¿Cómo es la mansión de Maribel Guardia?

Fue la misma Maribel Guardia quien se dedicó a diseñar la casa a sus gustos y preferencias. La fachada exterior es blanca con piedras grises, techo en punta y lo que más se destaca es el enorme jardín con piscina, que aprovecha casi todos los días, árboles y plantas para estar más en contacto con la naturaleza.

“Yo me siento aquí a meditar, a disfrutar de la belleza del jardín, me siento tan en paz cuando veo el jardín, espero que ustedes tengan el mismo efecto cuando lo vean. Este es mi árbol, es maravilloso, está lleno de ardillas, hay muchas ardillas en esta zona y me divierto viendo cómo a veces están jugando hasta cinco ardillas ahí", afirmó en una entrevista.

Fuente: Programa "Hábitat Soluciones".

La puerta principal de la casa es de cristal, el piso de madera y la sala tiene una amplia escalera que lleva al segundo piso. En un rincón se aprecia un piano blanco, que compró para Julian Figueroa, el hijo que tuvo con su expareja, el fallecido cantante Joan Sebastian.



Maribel Guardia abre las puertas de su mansión de forma más que amena: "Bienvenidos a mi sala, esta sala tiene mucha historia, entre que he recibido personas que amo mucho, amigos, familia, y también aquí se han firmado contratos importantes en mi carrera".

En las imágenes también se pueden ver unos amplios sillones, una chimenea y grandes cantidades de pinturas de artistas de México y Costa Rica, cuadros que le ha regalado su madre, ya que la actriz es una fanática del arte. Incluso, en un posteo de Instagram se la ve posando al lado de un cuadro de una mujer que podría ser ella.

La modelo está orgullosa de mansión y le gusta recibir muchas visitas, por lo que diseñó un amplió comedor con una mesa en la que entran cómodamente más de 10 personas. Además, este espacio es independiente con el resto de las habitaciones lo que lo convirtió en un lugar más íntimo y uno de sus preferidos.



¿Te imaginabas cómo era la mansión de Maribel Guardia?