Aprende a preparar un pan de banana sin TACC en pocos pasos

Si no sabes qué hacer cuando tienes bananas que quedaron un poco pasadas de maduras, ahora ya no tienes excusas. No es necesario que busques más, ya que a continuación te brindaremos una receta súper simple para que prepares un sabroso y esponjoso pan de banana. ¿Lo mejor? Se trata de una variable sin TACC.

A todos nos pasa: esas bananas que lucían amarillas y perfectas ayer, hoy están marrones y blandas. Ese es el momento indicado para sacar los moldes del horno y prepara un rico pan para el desayuno o la merienda. ¡Por suerte las bananas maduras son excelentes para hornear!

Para hacer este deliciosa y saludable alternativa, deberás tener los siguientes ingredientes: 2 bananas maduras; 1/2 taza de agua; 1/2 taza de aceite; 4 huevos; 1/2 taza de azúcar mascabo; 1 taza de harina de trigo sarraceno; 1 taza de harina de arroz integral; 1 cucharadita de bicarbonato de sodio; 1 cucharadita de extracto de vainilla.

Cómo preparar un pan de banana

1. Mezclar los ingredientes húmedos: Toma un bol grande y bate los huevos hasta que estén bien integrados y espumosos. Luego, añade la azúcar mascabo, incorpora el aceite y el agua. También agrega las bananas (previamente aplastadas con un tenedor hasta obtener una especie de puré).

2. Incorporar los ingredientes secos: En un bol aparte, mezcla las diferentes harinas -de trigo sarraceno y de arroz integral-. Añádelas de forma gradual a la preparación húmeda, revolviendo para evitar grumos y hasta que todo esté bien integrado. Es importante agregar las harinas de a poco, para lograr una masa homogénea.

3. Activar el bicarbonato de sodio: En un recipiente, coloca el bicarbonato y actívalo añadiendo unas gotas de jugo de limón. Esta reacción ayudará a que el pan tenga una mejor textura y leve correctamente. Agrega esta mezcla a la masa junto con el extracto de vainilla para darle un toque aromático y sabor adicional. Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una masa suave y homogénea.

4. Hornear el pan de banana: Precalienta el horno a temperatura media (180°C). Mientras el horno se calienta, vierte la masa en un molde o budinera previamente engrasado para evitar que el pan se pegue. Coloca el molde en el horno precalentado y hornea durante 30 minutos o hasta que el pan esté dorado y al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

5. Enfriar y servir: Una vez que el pan esté listo, sácalo del horno y déjalo enfriar en el molde durante unos minutos. Luego, desmóldalo con cuidado y colócalo sobre una rejilla para que se enfríe completamente. ¡Disfruta de este delicioso y saludable pan de banana casero, ideal para el desayuno o la merienda!