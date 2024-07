Aprende a preparar un brownie saludable sin harina y en 15 minutos

A la hora de darse el gusto con un rico postre, uno de los principales temores que tienen las personas tiene que ver con el aporte calórico que estamos incorporando a nuestro cuerpo. Por eso, para comer sin culpa alguna, te facilitamos la receta de un delicioso brownie saludable, que te llevará apenas 15 minutos para prepararlo y que no lleva harinas.

Esta receta la dio a conocer Stefi Roitman, conocida actriz y personalidad de las redes sociales. La influencer posee un canal de YouTube donde todos los jueves comparte recetas de cocina y otros momentos especiales con sus seguidores, aunque por estas horas lo que sorprendió a todos fue este riquísimo postre que preparó.

Cómo preparar un delicioso brownie saludable (Shutterstock).

Para este exquisito brownie saludable, necesitarás los siguientes ingredientes: 60 g de avena molida, harina integral o espelta; 3 cucharadas de cacao sin azúcar; 40 g de almendras molidas o más avena; 3 huevos; 1 cucharadita de polvo de hornear; 50 g de chocolate negro para fundir; 50 g de manteca sin sal o 4 cucharadas de aceite de coco; Endulzante a gusto.

Paso a paso: cómo preparar este brownie saludable

1. Derrite el chocolate: Comienza derritiendo el chocolate sin azúcar a baño maría. Este método asegura que el chocolate se derrita de manera uniforme sin quemarse.

2. Añade los huevos: Una vez derretido el chocolate, incorpora los tres huevos a la mezcla y revuelve bien para integrar todos los ingredientes.

3. Prepara los secos: En otro bowl, combina la avena molida, el cacao sin azúcar, el polvo de hornear y la manteca sin sal o el aceite de coco. Revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Une las preparaciones: Integra ambas preparaciones y utiliza una batidora de mano para mezclar bien. Si la mezcla resulta demasiado espesa, puedes añadir un chorrito de leche para aligerarla.

5. Hornea el brownie: Vierte la mezcla en un molde de 20x20 cm previamente forrado con papel de horno. Esto facilitará el desmoldado una vez que el brownie esté listo.

6. Cocción: Hornea a fuego mínimo (180 ºC) por 15-18 minutos. El tiempo exacto puede variar según el horno, así que es recomendable vigilar el brownie hacia el final del tiempo de cocción.

7. Enfriar y servir: Una vez fuera del horno, deja enfriar el brownie antes de cortarlo y consumirlo. Esto permitirá que los sabores se asienten y que la textura se vuelva perfecta para disfrutar.

Esta variante no solo es una opción deliciosa, sino que también demuestra que se pueden hacer postres nutritivos sin sacrificar el sabor. Esta receta particular se distingue por no contener harina y utilizar productos que se pueden adquirir fácilmente en tiendas de dietética. Es sin dudas una alternativa saludable al tradicional brownie de chocolate.