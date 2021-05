Las 3 canciones de Shakira que la llevaron a cima de su carrera

Desde hace más de una década Shakira es sinónimo de éxito en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Recientemente la talentosa colombiana no es noticia por su música sino por su gran belleza, es que hace algunas horas atrás a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en su perfil que demostró lo hermosa que está a sus 44 años de edad. Además a mencionada fotografía le agregó el siguiente comentario "At a magazine shoot that will come out very soon!" (En una sesión de revista que saldrá muy pronto). En tanto que a continuación te dejamos las tres canciones que marcaron su carrera.

1. Pies descalzos, sueños blancos

Sin lugar a dudas esta canción llevó a Shakira a ser reconocida en la industria de la música a nivel mundial. La misma fue compuesta por la cantante colombiana cuando apenas tenía 17 años de edad. Con "Pies descalzos, sueños blancos" Shakira mostró su costado más inquieto ya que en la mencionada letra habla de diversos temas sociales.

2. Hips don’t lie

Con el paso de los años Shakira perfeccionó su estilo y demostró su gran talento para diversos estilos musicales. Cuando lanzó "Hips don’t lie" rompió todos los esquemas ya que era algo muy diferente a sus primeras canciones. Además con este gran tema musical la talentosa artista cafetera demostró un gran dominio del idioma inglés.

3. Waka Waka

A comienzos de la década del 2010 Shakira fue convocada para ser parte del mundial de fútbol en Sudáfrica que fue el primer país africano en organizar un evento de este popular deporte mundial. Además fue tan grande su popularidad que hasta el día de hoy se reproduce en las diversas plataformas de música digital.