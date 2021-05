¿Cuántas veces se casó Julio Iglesias y quién es el amor de su vida?

Fue precisamente en su libro de autobiográfico donde se detalla todo sobre Julio Iglesias. El popular cantante cuenta cómo recuerda en detalle cuál fue la relación que él consideró "la mujer de mi vida".



"FUENTE: El Mundo"

Vale aclarar que en cualquier libro que se encuentre sobre Julio Iglesias, además de recordar todos sus grandes éxitos e hitos profesionales, no falta la detallada crónica de lo que fueron sus relaciones sentimentales y cuántas veces se casó.

Pero bien, su primera esposa y la madre de sus 3 hijos mayores, Chábeli, Enrique y Julio José, fue Isabel Preysler. En ese sentido, ella es la llamada por el mismo cantante como la "mujer de su vida".

Ese fue un calificativo -que según su mánager Alfredo Fraile- le dedicó a muchas otras mujeres como para tomarlo en serio. Sin embargo, al día de hoy se sigue confirmando que fue la mismísima Isabel Preysler la que ocupó un espacio “relevante” en su vida, más allá de haberse divorciado.



"FUENTE: ABC"

Allegados al cantante, aseguran que cuando Julio la vio a Isabel por primera vez en una fiesta vip, se enamoró a primera vista:

"Julio se acercó hasta Juan Olmedilla y le preguntó por aquella chica. 'Es Isabel Preysler y es filipina, está estudiando en Madrid' es lo que le contestó su amigo. 'Oye, Juanito, me encanta, ¿por qué no me la presentas?'.

Tras pasar muchos años, Isabel confirmó los rumores: "Para Julio fue un flechazo, pero Isabel fue difícil de conquistar […] 'Yo no le hacía mucho caso al principio, pero era tan mono… Pendiente de mí, me adoraba”.

La realidad, es que Julio era un seductor innato pero muy celoso y posesivo. Sobre todo durante los primeros años de su matrimonio. Ese y otros, fueron los motivos de su divorcio.

La segunda y actual esposa de Julio es Miranda Rijnsburger. A ella la conoció en 1990. Era una modelo holandesa a la que casi le doblaba la edad.

En ese entonces ella tenía entonces 25 años y Julio 45. Pero con su encanto natural -que siempre lo caracterizó-, la conquistó y desde entonces están juntos.

"FUENTE: EL PAIS"

Fruto de esta relación nacieron sus otros 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo. Tras años en pareja, decidieron casarse en el año 2010.

Lo hicieron en España, concretamente en la Finca que poseen en la localidad malagueña de Ojén.

Cabe destacar que aunque se reconozcan públicamente estos 8 hijos a Julio Iglesias, se le tiene que sumar su hijo “secreto” que se trata de Javier Sánchez-Santos.

¿Ya conocías cuántas veces se casó Julio Iglesias y quién es el amor de su vida?