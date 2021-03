Julio Iglesias: ella fue su primer amor y tienes que conocerla

La vida del galán y popular cantante Julio Iglesias no es todo esposas, hijos, fortuna, mansiones, celos, fugas e infidelidades. Detrás de tanto, existe una apasionante historia de amor.

Básicamente en el libro de su biografía, el cantante rememora en detalle cuando conoció a Isabel Preysler como: “La mujer de mi vida”. La realidad es que en ningún libro que hable de Julio Iglesias no pasa por arriba alguna definida crónica de la relación sentimental que mantuvo con Isabel.

Cabe recordar que entre tantos rumores, esposas, hijos y affaires, Isabel Preysler fue su primera esposa y madre de sus 3 hijos mayores, Chábeli, Enrique y Julio José. Pero eso no es todo.

Isabel siempre fue proclamada por el cantante como "la mujer de su vida" –un calificativo que según su mánager Alfredo Fraile- no le dedicó a demasiadas mujeres como para tomarlo a la ligera.



Julio Iglesias la vio primero y fue amor a primera vista

Fue en 1970 en una fiesta en la casa de Juan Olmedilla -donde se celebraba un homenaje especial a la bailarina Manuela Vargas-, cuando Julio a primera vista se fijó en “ella”, una jovencita de rasgos orientales que lo atrapó en un instante.

"Julio se acercó hasta Juan Olmedilla y le preguntó por aquella chica. 'Es Isabel Preysler y es filipina, está estudiando en Madrid', contestó su amigo. 'Oye, Juanito, me encanta, ¿por qué no me la presentas?'. A pesar de su interés, el encuentro no sucedió, al menos aquella primera vez". Esas fueron palabras exactas de Olmedilla cuando contó cómo verdaderamente aconteció la noche.

En aquellos momentos, Julio ya conocía el éxito y era una figura reconocible, aunque todavía seguía manteniendo su grupo de amigos de toda la vida y se movía despreocupado por las calles de Madrid sin sufrir los estragos de la fama que luego vinieron sin parar.

Una fiesta VIP: Allí sí se conocieron

Después de aquel primer encuentro a primera vista “fallido” surge una nueva invitación de Olmedilla a la que rechaza. Sin embargo, otro de sus amigos llamado Julio Ayesa tras convencerlo lo hizo cambiar de idea diciéndole: "Creo que debes dejar lo de Londres este sábado, ¿sabes quien va a la fiesta?". Por supuesto hacía referencia a la joven Isabel.

Se recuerda que "A la fiesta se asomaron las caras más conocidas del momento. Entre otros muchos, por allí desfiló la esposa de Raphael, Natalia Figueroa, Lola Flores, el cantante Bambino, el matador de toros Curro Romero, Paco de Lucía y Camarón de la Isla, Lucía Bosé y su hijo Miguel, Isabel Preysler, quien había ido acompañado por Carmen Martínez-Bordiú, Marta Oswald y Chata López-Sáez y, por supuesto, también asistió Julio Iglesias".

Aquella noche finalmente se conocieron. Tras unas copas de Jerez, Julio se animó a hablar con ella y no solo trató de impresionarla sino que cantó para todos los asistentes.

Isabel: Se hizo rogar

"Para Julio fue un flechazo, pero Isabel fue difícil de conquistar […] 'Yo no le hacía mucho caso al principio, pero era tan mono… Pendiente de mí, me adoraba”. Son algunas de las versiones de amigos y hasta de la propia Isabel.

Cabe destacar que esa noche la fiesta terminó y Julio se ofreció a llevarla a su casa junto a sus amigas. "Antes de despedir a Isabel, Julio le pidió su teléfono. 'Ya te lo daré, pero hoy no –respondió Isabel–, aunque no te va a servir de nada, porque yo me marcho a Filipinas inmediatamente. En el otoño regresaré y entonces hablaremos".

La fascinación que tenía Preysler por el cantante era algo menor. Le parecía un joven simpático y guapo pero tampoco la impresionaba tanto. Sin embargo, lo cierto de esta historia de amor es que solo 3 días después de haberse conocido, Julio se le declaró y la misma inmediatamente dejó de lado sus estudios y así comenzó todo.

¿Qué te parece? Una historia de amor de película, seducción o boleros ¿no?

