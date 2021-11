¿Cómo es la relación entre Jennifer Lopez y Shakira?

Muchos se preguntan qué tipo de relación existe entre Jennifer Lopez y Shakira y, es que ambas son artistas de gran nivel. Sin embargo, no solo eso las une. Hay mucho más detrás de cada una de estas estrellas pop. ¿Qué será?

Ambas cantantes, en una oportunidad, no solo compartieron escenario, sino que se unieron en un gran abrazo que terminó de desconcertar todos aquellos rumores acerca de la mala relación que tenían.

Vale recordar, que fue en el Super Bowl 2020, donde tanto Shakira como Jennifer Lopez, tuvieron la oportunidad de ser las grandes estrellas del evento. Allí, las cantantes consiguieron ser un dúo estupendo y hasta demostraron que se pudieron apoderar del escenario juntas, deleitando a todos sus fanáticos con las mejores canciones y coreografías.

Fueron aproximadamente casi 14 minutos que ambas estrellas bailaron, cantaron y hasta gritaron con todo el público en este increíble evento que se da solo una vez al año. Emocionante para todos sus fans, ambas cantantes se unieron y cerraron con broche de oro su "gran presentación" con un sincero abrazo.

A partir de ese instante, es como que todos aquellos rumores que se habían dado -durante tantos años- sobre su "mala" relación, llegó a su fin. No obstante, la duda, aún persiste.

La verdadera relación entre Jennifer López y Shakira

A través de diversas fuentes -antes de dicho show-, aseguraban que la verdadera relación entre Jennifer Lopez y Shakira, no era buena. Y es que, supuestamente, todo el problema lo habría iniciado JLO, ya que, desde el inicio, pensaba que el show sería únicamente de ella.

Sin dudas, cuando se enteró que así no sería y que tendría que compartir escenario con la cantante colombiana, no le cayó para nada bien. De la misma manera, trascendió que no fue nada fácil que ambas llegaran a un acuerdo y por ello la relación entre ambas se tornó muy hostil.

No obstante, como buenas profesionales que son, terminaron haciendo una presentación espectacular según lo proyectado y el público nunca notó qué había sucedido.

Antes y después de ese episodio, varias fuentes afirmaron que la relación entre Jennifer Lopez y Shakira nunca fue ni buena ni mala, simplemente cada una respeta a la otra como las profesionales que son.

¿Será cierto? ¿Tú cómo crees que se llevan?