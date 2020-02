Así fue el impresionante show de Shakira y Jennifer López

Un verdadero espectáculo musical se vivió en el entretiempo del Super Bowl 2020, cuando Shakira y Jennifer López, deslumbraron con una gran presentación sobre el escenario del Rock Stadium de Miami.

Tras una demostración de fuegos artificiales, la cantante colombiana arribó al escenario, interpretando varios de sus grandes éxitos como Tonight y Chantaje. Con su baile característico y con un atuendo rojo, Shakira bailó e interpretó también I like it like that junto a Bad Bunny, quien apareció para acompañarla sobre el escenario. Callaita fue otro de los temas interpretados por el puertorriqueño.

Luego de la vibrante interpretación de ambos cantantes, la artista colombiana abrió paso a Jennifer López, quien demostró una gran sensualidad sobre el escenario, acompañada del reguetonero J Balvin, interpretando Mi Gente.

Pero el gran momento del domingo fue cuando sonó Le’ts Get Loud, con un coro de niños encabezados por la hija de la boricua. Fue entonces cuando Jlo sorprendió al desplegar una bandera de Puerto Rico. Inmediatamente después apareció el famosos Waka-Waka del Mundial de fútbol 2010 que también cantaron las dos artistas al grito de "Fuerza latinos".

Finalmente, el show se apagó con un poco de salsa y baile de ambas, con el estadio a oscuras y solo luces blancas sobre el escenario. Impresionante.