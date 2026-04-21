Marcelo Gullo: otra mirada sobre el liberalismo "burdo de Adam Smith"

A instancias de la Universidad Champagnat estuvo en Mendoza Marcelo Gullo , académico y especialista en relaciones internacionales, para brindar un ciclo de tres conferencias abiertas centradas en el análisis geopolítico de la historia argentina y latinoamericana .

En esta semana el académico que revisa las historia de la economía, en especial la del liberalismo, propuso tres ejes en cada conferencia en Mendoza: “La guerra de Malvinas: análisis geopolítico del conflicto y sus consecuencias actuales”, luego “Hispanoamérica y Argentina: pasado, presente y futuro. Oportunidades y amenazas”. Cerró este ciclo con “A 50 años del golpe de Estado de 1976. El Proceso de Reorganización Nacional examinado en clave geopolítica”.

Vehemente, histriónico y muy preparado: así se muestra Marcelo Gullo en esta entrevista. Y en plan de síntesis puedo decir: es una charla sobre el rol del Estado en el desarrollo de un país.

Aquí despliega su mirada acerca del liberalismo desde los primeros tiempos. En un registro no tan habitual, pese al auge de ese pensamiento.

Marcelo Gullo acredita una muy extensa carrera como académico. Debe saberse que es Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario.

Entrevistas MDZ

Entrevista A Marcelo Gullo

Marcelo Gullo

Marcelo Gullo es un discípulo de Helio Jaguaribe, uno de los fundadores del Instituto Brasileño de Economía, Sociología y Política (Ibesp). En este reportaje el académico explica cuál es la gravitación de este think tank en el perfil industrial que adoptó Brasil luego de las guerras mundiales.

El aspecto no es menor, se si considera que esta faceta del país vecino es nuestra peor carencia a la hora de plantear un debate inteligente acerca del crecimiento económico.

El historiador argentino Marcelo Gullo es autor, además, del libro "Los que deberían pedir perdón", subtitulado "La Leyenda Negra Española y la hegemonía anglosajona", que publicó la editorial Éditions de l'Artilleur. En español, el libro se titula "Nada por lo que pedir perdón".

marcelo gullo (3) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Liberalismo

La obra de Marcelo Gullo está es ascenso, quizá como contra relato del discurso dominante. Historiador y politólogo argentino, impartió clases durante décadas en la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires y en diversas universidades de Argentina y Perú.

También llama la atención de sus lectores por la solidez de sus investigaciones y la calidad de su escritura.

No duda en calificar a Adam Smith como un "propagandista burdo", ni al presidente Milei como "fascineroso". Se apiya en sus estudios sobre la historia de la economía. Y se muestra sólido en sus búsquedas e investigaciones sobre cómo era la economía de Inglaterra y Estados Unidos a poco andar el liberalismo.