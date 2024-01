Andrea Meza reveló detalles de su próxima boda

Luego de haberse comprometido en octubre de 2023 con el influencer y comediante estadounidense Ryan Proctor, la presentadora del programa de televisión “Hoy día” de Telemundo, Andrea Meza, reveló los detalles de su próxima boda.

Asimismo, además de planear el casamiento con su prometido, están trabajando en un proyecto empresarial que también los unirá como compañeros en los negocios. "Ryan y yo tenemos algunos planes como emprendedores fuera de todo lo de la televisión. Estamos así como en las primeras etapas de este proyecto, tiene algo que ver con el sabor, con el gusto, eso es todo lo que puedo decir. Es algo que a mí me apasiona mucho, que me tiene muy contenta. Fue idea de él y cuando me la presentó dije ¡hay que hacerlo!", explicó Andrea Meza en una reciente entrevista para Mezcal TV.

Andrea Meza se comprometió con Ryan Proctor en octubre de 2023. Foto: Instagram/ Andrea Meza

Con respecto a lugar que eligieron para celebrar la ceremonia de su enlace, la exreina de belleza y Proctor ya lo tienen claro. "Lo que puedo adelantar es que queremos que sea en playa y en México. Tenemos que empezar a planear la boda, que no lo hemos hecho porque hemos estado súper ocupados", reveló.

La presentadora comentó también porque eligió a Rayn como compañero de vida. "Aparte de lo obvio, que a mí me parece súper atractivo, es una persona buena, una persona bien enfocada, una persona que sabe lo que quiere hacer con su vida, una persona que es bien entregado a su familia. Ellos tienen una familia bien bonita, bien unida y eso para mí es súper importante. Yo vengo de una familia muy unida", expresó Meza.

Andrea Meza y Ryan Proctor se casarán en una playa de México. Foto: Instagram/ Andrea Meza

La pareja se comprometió en el parque Bryant de Nueva York, un lugar muy especial para ambos, cuando la estrella de TikTok la sorprendió entregándole el anillo. "Es mi cómplice, esa persona con la que me río todo el tiempo, a la que le cuento todo, que nunca me juzga, que siempre está ahí para darme un consejo, para levantarme, para echarme la mano", remarcó Andrea Meza.

"Yo me di cuenta de quién era él y de que era la persona con la que yo quería estar durante el Miss Universo, porque es un trabajo bastante raro, difícil en el sentido de que estás en muchas partes, nunca estás en casa y él lo supo llevar de una manera impresionante y él siempre me ha apoyado en todos mis proyectos. Yo siempre he pensado que quería para mí un hombre así, un hombre que respetara mis proyectos profesionales, que me apoyara y que estuviera ahí para darme la mano y caminar junto conmigo", finalizó la mexicana.