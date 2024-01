Andrea Meza sorprende con un radical cambio de look

Este 2024 que recién arrancó será muy especial para la presentadora del programa “Hoy día” de Telemundo, Andrea Meza, ya que ha anunciado su boda próxima a realizarse con el influencer y comediante estadounidense Ryan Proctor. Y para comenzar el año, la exMiss Universo mexicana sorprendió a sus fans con un radical cambio de look.

Con respecto a sus planes futuros, Andrea Meza comentó en una reciente entrevista para Mezcal TV, que no solo se viene su boda con Proctor, sino que también tiene en carpeta proyectos empresariales que llevarán a cabo juntos. "Ryan y yo tenemos algunos planes como emprendedores fuera de todo lo de la televisión. Estamos así como en las primeras etapas de este proyecto, tiene algo que ver con el sabor, con el gusto, eso es todo lo que puedo decir. Es algo que a mí me apasiona mucho, que me tiene muy contenta. Fue idea de él y cuando me la presentó dije ¡hay que hacerlo!", reveló la presentadora.

Andrea Meza cambió su larga cabellera por un corte de pelo más versátil. Foto: Instagram/ Andrea Meza

El radical cambio de look de Andrea Meza

Andrea Meza utilizó su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2,1 millones de personas de todo el mundo, para compartir unas imágenes de su nuevo corte de cabello, que dejó con la boca abierta a más de un fan. "Nuevo año, nuevo look. Bienvenido 2024", escribió Andrea Meza para acompañar las fotos que publicó.

Y es que la exreina de belleza cambio su larga cabellera por un corte que no pasa de sus hombros, jugando además con la versatilidad que le permite usarlo alisado o con rizos como se ven en las imágenes que compartió en sus rede sociales.

Andrea Meza recibió el halago de la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios. Foto: Instagram/ Andrea Meza

Como era de esperarse, este cambio de look generó la reacción de sus fans, quienes quedaron encantados con la nueva imagen de la presentadora. "Te queda divino ese corte" y "se te ve increíble el pelo" fueron solo dos de los cientos de mensajes que le llegaron a presentadora.

Asimismo, fue imposible evitar las comparaciones con el característico look de cabello de la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, quien también le envió un halagador comentario a Andrea Meza. "Me encanta", escribió la modelo nicaragüense.