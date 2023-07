Andrea Meza revela el trastorno que padece su novio: “es una condición con la que va a vivir siempre”

Andrea Meza es una de las conductoras más reconocidas de la televisión hispana, quien está al frente de dos programas de la cadena Telemundo, el matutino “Hoy día” y el show “En casa con Telemundo”. Si bien es un esfuerzo enorme trabajar en dos producciones, la exreina de belleza mexicana se muestra feliz y con muchas energías. "Hay días que son difíciles. Pero me encanta lo que hago y eso me motiva diario", dijo en una reciente entrevista.

En la emisión del pasado jueves 13 de julio del programa “Hoy día”, Andrea reveló el trastorno que sufre su novio, el creador de contenidos estadounidense Ryan Proctor, con quien se conocieron a través de TikTok en 2020, y luego de hablar a diario por medio de videollamadas, se encontraron personalmente en 2021 en Miami. Desde ese momento no se ha separado y la pareja grita su amor a los cuatro vientos.

Andrea Meza reveló que su novio sufre de trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Sin embargo, la Miss Universo 2020 comentó que ha aprendido a lidiar con la condición que padece su enamorado “para no terminar peleados”.

"Mi novio tiene TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Lo que yo más batallo en la relación es que podemos estar hablando y tener una conversación bien bonita y de repente ve pasar un perro y su atención está directamente ya en lo otro, ya se le olvidó lo que estábamos hablando y entonces ya se pierde y luego dice '¿qué hablábamos?'. Al principio a mí sí como que yo decía 'y este, nunca me pone atención', después entendí que era por este trastorno", confesó Andrea.

Andrea Meza ha aprendido a lidiar con el trastorno que padece su novio.

"También no se queda quieto. Él tiene su mecedora, no por viejito sino porque él se tiene que estar moviendo siempre. Si está sentado entonces siempre ésta así balanceándose, entonces siempre moviendo un piecito, siempre moviendo algo. Entonces llega un punto en que yo le digo 'ya, estáte quieto'. Claro, yo sé que tiene este trastorno y por eso tengo muchísima paciencia y lo dejo ser. Si estamos viendo, no sé, algo en la televisión él prefiere verlo desde su mecedora en lugar de sentarse junto a mí, entonces yo entiendo que él necesita esa estimulación de estarse moviendo y lo dejo en paz. O, por ejemplo, cuando me está molestando o tocando demasiado llega un punto en el que le digo '¿sabes qué? Está siendo un poquito demasiado' y me alejo un poquito", explicó Meza.

La conductora tiene muy en claro cómo es su relación con Ryan. "Tenemos que ser bien honestos en nuestra relación para no terminar peleados por algo que no vale la pena porque es una condición con la que él va a vivir toda su vida", reconoció Andrea Meza.