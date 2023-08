Se sinceró: Frank Blanco contó todo sobre él y no te lo puedes perder

Frank Blanco, sustituto de Emma García en Fiesta, habló con sinceridad en una entrevista: "Cada vez soy menos ingenuo y confiado". Te contamos más detalles a continuación.

Frank Blanco es uno de esos presentadores que cautivan con su mirada y sonrisa, y cuando camina por los platós parece que no hubiera hecho otra cosa en su vida. Esta sea seguramente una de las razones por las que lo llamaron de Telecinco para sustituir a Emma García en Fiesta durante el verano.

Aunque esto le significó renunciar a sus vacaciones, Frank lo hace con alegría. A pesar de los años que lleva en la profesión, no ha perdido la ilusión ni las ganas de emprender cosas nuevas.

¿Quién mejor que él para compartir su vida detrás de las cámaras? "Me estoy convirtiendo en un experto en 'cómo encontrar tiempo donde no lo hay'. En Navidad logro organizarme y hacer en esos días lo que no puedo hacer en verano", contó en la entrevista.

Aunque no lo veamos constantemente en la televisión nacional, Frank Blanco trabaja en 8TV, en Barcelona y presenta un concurso diario en Castilla-La Mancha.

Estar al frente de Fiesta de verano es una fuente de alegría para el presentador. De hecho, este es el segundo año en el que lidera el programa. Entre los cambios de esta temporada, destacó:

"Tenemos una nueva compañera, María Verdoy, a quien ya conocía del año pasado porque formaba parte del equipo. Tenemos una relación estrecha, y yo siempre intento facilitar las cosas". Francisco Blanco Escudero, más conocido como Frank Blanco, es un presentador, locutor y autor español.

Frank Blanco se siente muy a gusto con su presente

Frank Blanco también contó que ha logrado cumplir su sueño profesional: "Hace tiempo soñaba con tener un late night, y lo he estado haciendo durante los últimos dos años en 8TV, en Cataluña. Me dieron la oportunidad de presentarlo, dirigirlo e incluso encargarme de la producción ejecutiva. Tengo el control total, para bien y para mal, y eso me brinda muchas satisfacciones".

Aunque esta responsabilidad también le causa "dolores de cabeza", cumplir este sueño en el ámbito catalán le llena de orgullo. No le importaría dar el salto a la televisión nacional con este tipo de formato, pero por el momento, no planea escribir otro libro.

"Los tres que he escrito han sido un suplicio para mí. Menos mal que siempre cumplo con las fechas de entrega, pero hasta el último minuto estoy haciendo correcciones", se sinceró. Fran Blanco ha confesado que se siente muy bien con su presente, aunque todavía hay cosas que no le gustan de él mismo.

Con el paso de los años, Frank Blanco reconoce que se ha vuelto "menos ingenuo, inocente y confiado", debido a las "muchas desilusiones" que ha experimentado. Sin embargo, esto no le ha impedido que se sienta cómodo consigo mismo:

"Soy fiel a mí mismo, pero tengo muchos defectos y los odio", terminó confesando con sinceridad.