Elizabeth Álvarez habla de los celos que siente Jorge Salinas

A principios de año, Jorge Salinas fue captado en actitud cariñosa con su nutrióloga y de una vez desmintió haberle sido infiel a Elizabeth Álvarez. De hecho, la actriz tuvo que salir al paso y señalar que solo fue un escándalo y que seguían siendo una hermosa familia, tras 11 años de matrimonio.

En ese momento, Elizabeth Álvarez simplemente evadió a los medios y no quiso ofrecer más comentarios. Hasta se alejó de las redes sociales y solamente retomó su cuenta para publicar una imagen con Jorge Salinas por el 14 de febrero, en el Día de los Enamorados.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebraron 11 años de matrimonio.

Jorge Salinas también negó rotundamente haberle sido infiel a Elizabeth Álvarez y aclaró que jamás había ni ha tenido una relación fuera de su matrimonio. Desde ese momento dejaron atrás las polémicas y han continuado su relación sin hacerle caso a rumores. De hecho, no era la primera vez que Jorge Salinas ha protagonizado un escándalo por infidelidad.

Ahora los dimes y diretes se los atribuyen a Elizabeth Gutiérrez, pues en su interpretación en la telenovela “Nadie como tú” ha tenido unas candentes escenas con Guty Carrera y esto ha despertado incomodidad y desconfianza en Jorge Salinas. “A él no le gusta verme, porque él sí como que se pone mal, la verdad, hay que confesarlo y hay que decirlo”, señaló la actriz.

Jorge Salinas nopuede ver las escenas subidas de tono de Elizabeth Álvarez.

Es más, Elizabeth Gutiérrez apenas se enteró, al poco tiempo de casarse con Jorge Salinas, que a él no le gustaba verla en las escenas más hot. Él le decía “sí me gusta, pero cuando van a venir las escenas tal, le cambio” y ella le preguntaba por qué y él simplemente le contestaba: “Es que no puedo”. “No le gusta ver las escenas de amor, ni de beso ni de nada. Entonces prefiere, no verlas, si le da cosa, y siente pobrecito, se pone celoso”, dijo.