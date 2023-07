Tras cuestionamientos sobre su supuesta infidelidad, Jorge Salinas arremete contra la prensa: “les dije mugrosos porque no tienen calidad moral”

El actor Jorge Salinas se caracteriza por tener una fuerte personalidad, que sin lugar a dudas es la impronta que les da a los personajes que interpreta en las telenovelas en las que participa. Recientemente, en un evento público, el mexicano fue cuestionado por reporteros de programas del espectáculo sobre el escándalo en el que se vio envuelto por una infidelidad, al ser captado supuestamente besando a su nutricionista en enero de 2023.

Asegurando que está muy bien con su esposa Elizabeth Álvarez, el actor arremetió contra los periodistas. "Tormenta es la que se ha realizado a través de ustedes porque a la gente le gusta el chisme de vez en cuando", dijo notoriamente molesto.

Jorge Salinas estuvo envuelto en un escándalo por una supuesta infidelidad a su esposa Elizabeth Álvarez.

Refiriéndose a cierta parte de la prensa, Salinas trató de calmar los ánimos. "Estoy feliz de estar con ustedes y de verlos, gracias por darme la oportunidad. Hay otros que no soporto ver, pero me los tengo que tragar", expresó.

Luego de este comentario, una reportera le preguntó si se llevaba bien con la prensa. "No con la prensa sí, con la gente chismosa nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no hay otra forma de llevar el pan a su casa. Les he dicho mugrosos a dos compañeros tuyos porque no tienen calidad moral, tú tienes que hacer cosas para llevar el pan a tu casa, pero cuando lo haces, no lo haces con dolo", finalizó el protagonista de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Jorge Salinas fue captado supuestamente dándole un beso a su nutricionista.

A principios de este año salió a la luz pública una supuesta infidelidad de Salinas a su esposa Elizabeth Álvarez. "La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático esté en boca de todos. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada", dijo en aquel momento el actor en un encuentro con los medios de comunicación especializados.