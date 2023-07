Alejandro Fernández vuelve a generar controversia por este motivo

Si bien Alejandro Fernández es uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional, en varias ocasiones ha estado envuelto en distintas polémicas por diversos motivos. Y es que el cantante ha sido protagonista de conflictos públicos, y ha subido al escenario en evidente estado etílico, así como también la vez que propinó un comentario machista en el Festival de Viña del Mar, Chile. Ahora, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por haber publicado una foto mostrando su mano con uñas largas y pintadas en dorado.

El hijo de “El Charro de Huentitán”, ha compartido con sus fans una serie de fotografías donde se lo ve en el estudio de grabación con audífonos puestos y frente al micrófono. En una de las imágenes, el cantante se encuentra en lo que parece un comedor, sentado en la mesa con un palto vacío y mostrando su mano izquierda que tiene unas uñas largas pintadas de color dorado.

En varias ocasiones Alejandro Fernández ha subido al escenario pasado de copas.

"Prepárense para nuevas sorpresotas, nueva música, agárrense, se viene regional mexicano con todo, mariachi, canciones tequileras, canciones de desamor, de amor, rompe venas, matadoras, etc. Feliz", escribió Fernández para acompañar las fotografías que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Alejandro Fernández causó revuelo al compartir esta imagen en su cuenta de Instagram.

Así fue que la foto de Alejandro Fernández luciendo uñas largas doradas provocó polémica y la reacción de los usuarios. "Preparada para las sorpresotas amor. ¿Rolones con esas garras que te pusiste?", "si así están las garras ya me imagino los rolones, "¡¡Entre más viejo más ridículo!! ¡¡¡Lástima de lo buen cantante que eres!!!, "¡¡¿¿Qué uñitas salieron ehhh??!!", "esa manicura es lo más lindo, pásame el teléfono de tu manicurista", "te bien te quedan esas uñas", "la nueva mujer de Ricky con unas uñas maravillosas" y "no me esperaba la manicura", fueron algunos comentarios que recibió el intérprete.

Sin embargo, hubo quienes trataron de descubrir el origen de las uñas de Alejandro. "¿Esos son percebes?"; "¡¡¡Percebes!!! Mmmm!!! Pero me imagino que la sorpresa será espectacular y mejor que esas uñas" y "y para los que nunca han comido se llaman percebes y son buenísimos aparte de caros", escribieron algunos fans.