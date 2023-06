El verdadero motivo por el que Marc Anthony faltó al baby shower de su hijo

Nadia Ferreira publicó las fotos del baby shower de su hijo que celebró con todos sus seres queridos, excepto alguien muy importante, porque Marc Anthony faltó. Aunque fue un ausente con aviso ya que tuvo un verdadero motivo para hacerlo.

El músico puertorriqueño de 54 años y la modelo paraguaya de 24 están viviendo un momento de ensueño, ya que todavía no tienen ni un año de casados y están en la dulce espera que cada vez llega al tramo final. Es por eso que ella organizó el evento para toda la familia, aunque él no pudo estar.

Esta felicidad recién descrita fue puesta en duda luego de esta ausencia, donde incluso se llegó a especular con crisis en la pareja. Pero fuera de eso, Nadia se mostró más que contenta con todos los que asistieron a su fiesta.

Decorada con animalitos de la selva bien caricaturizados, colores claros establecieron el ambiente de la celebración temática, mientras que Ferreira lució un vestido corto blanco con amplias mangas, además de una gran sonrisa por estar rodeada de sus amigas, entre las que se encontraba la influencer venezolana Lele Pons.

Ahora bien, ¿por qué no asistió Marc Anthony? Algunos pueden decir que, a la hora de celebrar un baby shower, se suele coordinar de manera de que no haya otra ocupación que sea más relevante o que requiera de su presencia, pero este no fue el caso.

El cantante ya tenía un compromiso asumido con bastante antelación, por lo que tomó un vuelo y se dirigió hacia la ciudad de Nueva York porque Cristian Muñiz, su hijo mayor, se graduó del Parsons School of Desing, obviamente como diseñador grafico.

En el acto de colación también estuvo su ex esposa y madre del graduado, Dayanara Torres y su otro hijo, Ryan, el más joven de ambos. Todos se mostraron contentos, pero ambos padres lucieron más que orgullosos por el logro de Cristian.

Más allá de que Marc se haya perdido la fiesta con temática selvática, espera con muchas ansias la llegada del pequeño, su séptimo hijo, y que cada vez falta menos para que abra los ojos en este mundo.