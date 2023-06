¡Bomba! Tom Holland anunció su retiro temporal: "Estoy roto"

Con el fin de preservar su salud mental, Tom Holland se retirará de la actuación por el lapso de un año. La noticia tomó por sorpresa a todos y la anunció la propia estrella, en diálogo con ExtraTV y revalando los motivos por los cuales ha llegado a esta decisión.

Según manifestó el mismo Tom Holland, su papel en ‘The Crowded Room’, la miniserie para AppleTV, fue complejo y le permitió “explorar ciertas emociones como nunca antes lo había hecho”.

Tom Holland se tomará un año sabático.

El actor británico confesó que “hacer esta serie fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión”.

“Llegó un momento en el que pensé que necesitaba un descanso. Desaparecí, me fui a México por una semana y pasé un tiempo en la playa y me relajé, y ahora me estoy tomando un año sabático”, dijo.

“Me voy a tomar un año y ese es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie”, añadió Tom Holland, que tuvo varias responsabilidades dentro de este proyecto que recientemente finalizó.

“Me entusiasma saber cómo la va a recibir el público, el sentir que todo el trabajo que hicimos no fue en vano, pero el rodaje fue una etapa muy dura”, agregó, explicando todo lo que ha tenido que atravesar a lo largo de esta producción.

Tom Holland viene de concluir el proyecto The Crowded Room.

El intérprete de Spiderman destacó que la experiencia le sirvió para aprender muchísimo, pero que una cosa no quita la otra. “Me encantó producir. Considero que cuanto más trabajás, mejor salen las cosas, y esa parte fue muy disfrutable. A pesar de eso, la serie me sacó fuerzas, me quebró, llegó un momento en el que pensé que ya era hora de tomarme un descanso”.

Y remarcó: "Creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad. Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: ‘Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje’. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes".