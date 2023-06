Preparate para enternecerte con el posteo que Zendaya le dedicó a Tom Holland

Tom Holland celebró su cumpleaños en medio de la avant premiere de 'The Crowded Room' dónde no faltaron gritos por parte de sus fanáticos, además de qué previamente contó con una extensa rueda de prensa global en motivo de presentar su nuevo trabajo para Apple Tv pero uno de los puntos qué más ha llamado la atención es qué de primer momento la actriz de Euphoria y novia de él, Zendaya no se pronunció al respecto por lo qué en las redes sociales muchos estaban esperando aquella dedicatoria, qué tiempo después llegó y revolucionó Twitter.

Fuente: Imagen @zendaya

Amor en redes.

Cómo todos los años, Zendaya aprovecha un momento para expresar a los cuatro vientos su amor por Tom Holland y en esta nueva oportunidad lo hizo a modo de historias de Instagram en las qué compartió uno de los últimos viajes relampago qué han hecho hacia un desconocido destino paradisíaco en el qué se lo observaba al actor londinense posando sobre una roca llevando una remera térmica, short negro, zapatillas blancas y cargando una mochila, mientras qué en la otra se lo ve haciendole un símbolo de corazón con las dos manos.

Los comentarios en redes

Luego de este movimiento de Zendaya qué generó sorpresa a mas de uno por apostar a una de los últimos encuentros qué tuvo con Tom varios fanáticos comentaron en cuánto al hermoso vínculo amoroso qué han formado desde Spiderman y aquí te compartimos los más virales:

¿Tanto pedir una relación sana y bonita como la de Tom Holland y Zendaya? pic.twitter.com/IbY8KwEysi — ? (@tegmineru) June 1, 2023

they’re the cutest! uD83EuDD79 pic.twitter.com/2Q0KGuxodT — best of tom & zendaya (@tomdayarchive) June 1, 2023

ZENDAYA U ARE CRAZY pic.twitter.com/Ay9F39Q5Mp — emily will see harry ? uD83EuDEA9 (@selenalovestory) June 1, 2023

El momento de agradecimiento y una romántica aparición

por su parte Tom aprovechó la decena de comentarios que le llegó en las diferentes redes sociales augurándole un grandísimo y nuevo año de vida y es por ello qué lo hizo de una forma muy emotiva en forma de posteo para su feed de Instagram que ha teñido millonadas de corazones y un especial guiño.

Fuente: Imagen @Tomholland2013

La sorpresiva aparición de Tom.

"Gracias por todos los maravillosos mensajes de cumpleaños. Un regalo de mi parte para ti. ¡Pensé en compartir posiblemente la foto más sexy jamás tomada de mí", reza la descripción de una de las fotos qué Tom dio a conocer en la qué estaba haciendo buceo con un particular atuendo equipamiento auténtico y luego vinieron los comentarios entre los que se destaca el comentario de los hermanos Russo bromeando dónde podían conseguir el atuendo y más abajo el de Zendaya qué colocó una carita de enamorada y qué cosechó más de 88 mil likes.

