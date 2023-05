Qué opina la madre de Jennifer Lopez del matrimonio de su hija con Ben Affleck

La historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck es una de las más importantes y favoritas del mundo de Hollywood. Un romance que se reconstruyó después de haberse frustrado muchos años atrás, antes de pasar por el altar y dándose una nueva oportunidad en la vida.

El amor que tienen Ben Affleck y Jennifer Lopez parece sacado de una película, en este reencuentro que se dio después de 20 años y que puso finalmente su broche de oro en 2022 cuando felizmente se casaron.

Guadalupe Rodríguez, madre de Jennifer Lopez, habló del vínculo de su hija con Ben Affleck.

Pero este relato que parece ser sacado de un sueño mágico no solo era el gran anhelo del actor de Batman y la intérprete de On the floor, sino que también la madre de la famosa, Guadalupe Rodríguez, estaba emocionada con que ambos volvieron a encontrarse en esta vida.

La madre de JLo habló recientemente y confesó haber rezado durante mucho años para esta nueva oportunidad entre su hija y el protagonista de The Justice League vuelvan a confiar en el amor.

Los artistas se conocieron en el rodaje de una película en el 2002 y estuvieron juntos hasta el 2004. Llegaron a estar comprometidos, pero todo terminó de manera repentina tan sólo unas semanas antes de la boda.

Después de la ruptura, él se casó con la actriz Jennifer Garner y ella hizo lo propio con Marc Anthony. Producto de estas relaciones, ambos se convirtieron en padres: Ben Affleck teniendo a Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel; mientras que Jennifer Lopez siendo madre de los gemelos Emme y Max Muñiz.

Pero iban a pasar varios años para volver a creer en este romance. En una pareja que todos catalogaron como 'Bennifer', las celebridades retomaron su relación 17 años después y en el 2022 se daban, por fin, el 'sí quiero'.

La madre de Jennifer Lopez ya había hablado de su aprobación sobre el matrimonio de su hija con Ben Affleck, sin embargo, durante una reciente entrevista se sinceró: "Sabía que siempre volverían a estar juntos porque recé durante 20 años para ello sucediera”. Definitivamente, ella siempre creyó en esta segunda y feliz chance que se están dando en el amor.