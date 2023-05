Así luce hoy David Rasche, el protagonista de Martillo Hammer a 37 años de la serie

La serie Martillo Hammer fue una de las series de culto que marcaron una época. La misma estuvo protagonizada por David Rasche, que se puso en la piel del policía que utiliza la fuerza para luchar con todos tipos de criminales. Fue un verdadero boom a finales de los '80.

Martillo Hammer duró dos temporadas con un total de 41 episodios, teniendo su estreno en septiembre de 1986 hasta su conclusión en febrero de 1988. No se preveía que podía llegar a un éxito, pero en sus dos años la rompió y el suceso fue internacional.

David Rasche fue el gran protagonista de la icónica serie de Martillo Hammer.

Lo cierto es que la serie estaba absolutamente destinada al fracaso por diferentes circunstancias: cambios de producción, reducción de presupuesto, una televisión que estaba en pleno cambio y un autor poco considerado.

David Rasche, protagonista de la serie, quedó en la memoria de todos por ese papel pero resultó ser un serio problema. Tanto que debió esperar muchos años para no ser asociado continuamente con el personaje que lo llevó a la fama.

Nacido el 7 de agosto de 1944 en Misuri, el intérprete comenzó su carrera dentro de la industria después de los 30. Antes trabajó como escritor y profesor, dando clases de inglés en un colegio de Minnesota.

Su nombre comenzó a hacerse conocido por ser uno de los que ayudó a refundar el Victory Gardens Theater de esa emblemática ciudad. Su salto a la pantalla grande fue en 1978 con Una mujer descasada.

Así luce hoy David Rasche, el actor que interpretó a Sledge Hammer.

Sin embargo, su rol más famoso le llegó en 1986 con Martillo Hammer. El creador de la serie tenía en su cabeza solo a David Rasche como el actor ideal para interpretar a este inspector violento e incorrecto que, con el tiempo, se volvió un personaje de culto.

Después de la serie, y aunque fue parte de varios proyectos de cine y TV, no se lo reconoció por otro papel de peso en su carrera como el de Martillo Hammer. Así luce hoy David Rasche, el actor que interpretó a Sledge Hammer.

Apareció en algunos episodios de Columbo, The west wing, Providence, Monk, Las Vegas y Succession; en cine, tuvo papeles secundarios en Divinos secretos, Recién casados, El centinela, Vuelo 93, La conquista del honor, La chica del parque e In the Loop.

Su trabajo más reciente fue entre los años 2018 y 2023, cuando interpretó a Karl Muller en la popular serie de HBO Succession. Desde entonces, ha empezado a separarse de este personaje aunque su rostro sigue siendo tan característico que la mayoría sigue reconociéndolo de la icónica tira.