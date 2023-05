Con un vestido transparente y de escote pronunciado, Megan Fox se convirtió en la sensación de las redes sociales

Megan Fox es considerada una de las celebridades más bellas del mundo. Su presencia no puede pasar desapercibida porque irradia belleza a cada paso. Por eso, Sports Illustrated la eligió para una especial sesión de fotos en micro bikini para su nueva edición y enamoró hasta al fotógrafo. La revista celebró un evento y allí estuvo presente la actriz demostrando lo sensual que puede ser también usando un vestido.

La actriz norteamericana Megan Fox volvió a robarse las miradas en un evento, en esta ocasión con un atrevido atuendo negro que la convirtió en una de las protagonista de la gala de presentación en Nueva York del número especial de baño de Sports Illustrated. La estrella hollywoodense deslumbró con una prenda firmada por LaQuan Smith que resaltaba algunos de los aspectos más bellos y elogiados de su anatomía.

Megan Fox deslumbró en el evento organizado por Sport Illustrated con un vestido negro transparente.

El escote profundo, no apto para ir cómodas o pasar inadvertidas, unido a las transparencias del corpiño que cubría solo lo 'necesario', dieron como resultado un look provocativo y al mismo tiempo elegante, en particular, por la larga falda satinada con semi cola. Con su pelo colorado suelto y un sutil maquillaje muy natural, la protagonista de Transformers volvió a derrochar sensualidad en el evento celebrado el pasado 18 de mayo.

A propósito de la campaña de trajes de baño de este año de Sport Illustrated (2023 SI Swimsuit), Fox habló con la revista de la imagen que tiene de sí misma, la espiritualidad que posee tras su espectacular físico y cómo le gustaría que la mirasen.

Megan Fox reveló que sufre dismorfia corporal y que nunca pudo verse conforme con su cuerpo.

Además de posar para la portada y ser una de las protagonistas del especial de trajes de baño de Sports Illustrated, en su conversación la artista de 37 años, madre, de tres confesó que sufre dismorfia corporal. "Nunca me he visto realmente cómo me ven otras personas. Nunca, en mi vida, he amado mi cuerpo. Nunca jamás", aseguró.

Para la campaña de este año, Megan Fox lució bikinis con cuentas y piedras, un dos piezas multicolor con cadena en el cuerpo y un colorido bañador rojo, rosa y azul con pronunciado escote, además de otro en estampado animal print.

Megan Fox sigue intentando reparar su relación con Machine Gun Kelly.

En esta edición Megan Fox comparte portada con la gurú del estilo de vida y empresaria Martha Stewart, la modelo y actriz estadounidense Brooks Nader y la cantante alemana Kim Petras.