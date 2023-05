Cambio de imagen: así luce hoy Lucerito Mijares para su debut teatral

No es casualidad que luego de crecer en un hogar con una familia dedicada al arte y al mundo del entretenimiento no le picara el bichito de la curiosidad y quisiera seguir los mismos pasos. Aunque se trata de subirse a un escenario, su gran deseo no es brillar cantando sino lo que Lucerito Mijares quiere es sobresalir como actriz de teatro. La joven tiene 18 años y tuvo un cambio radical de imagen para interpretar su papel en el Mago de Oz. Te mostramos cómo luce ahora.

Lucerito Mijares, conocida no solo por ser hija de los artistas Mijares y Lucero, sino también por su talento, salió al mundo del espectáculo desde pequeña. A partir de su crecimiento, la ahora joven está acostumbrada a los escenarios y la atención mediática, misma que, lamentablemente, no siempre ha jugado a su favor.

Lucerito Mijares sorprendió a todos por su impactante cambio de imagen para la obra de teatro El mago de oz.

Su inicio en la vida teatral la obligó hacer un cambio en su físico, mismo que ha sido víctima de críticas sin fundamento. Su papel de Dorothy en la obra El Mago la llevó a recibir cumplidos en redes sociales, donde circulan las promociones de su esperado papel. Su desenvolvimiento vocal es una de las características más halagadas hacia Lucerito, sin embargo, su belleza también llamó la atención en plataformas digitales.

Cuando la hija de ambas estrellas era adolescente, prefería utilizar un look distinto, mismo que parece ser sombreado con el crecimiento de la joven de ahora 18 años. La definición de sus rizos, su sonrisa, el marco de su rostro, su figura, y más detalles fueron puestos sobre el reflector por parte de los medios mexicanos.

Lucerito Mijares es la protagonista de la obra de teatro El Mago de Oz.

Comentarios como: "hermosa, mi niña", "guapísima nuestra Lucerito", "¡Que guapa se ve!", "amo lo linda que es", "la mezcla de talento y belleza", resaltaban en las respuestas de algunas publicaciones sobre su nuevo look para la obra teatral en redes sociales. Lucero, como toda una madre chocha por su pequeña, no se hizo esperar. “¿Cómo le doy un millón de likes a esta belleza? Venga, mi niña hermosa, ya te queremos aplaudir como Dorothy, presiento que te vamos a amar...", comentó con orgullo la mexicana.