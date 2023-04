Mira la increíble apariencia que tendría Gerard Piqué a los 60 años según la inteligencia artificial

Desde que empezó su carrera como intérprete, Shakira llamó la atención de todo el mundo por varios motivos: su voz tan particular, su estilo de música, sus movimientos de cadera y su insuperable belleza. Los genes siempre la acompañaron y la ayudaron a lucir más hermosa que nunca.

Aunque en la actualidad tiene 46 años, parece que no envejeció y luce prácticamente igual que a los inicios de su carrera. Debido a que su rivalidad con Gerard Piqué no para de generar escándalos, ahora varios usuarios se preguntaron si el ex futbolista también envejecerá tan bien como su exmujer.

La IA nos muestra cómo lucirá Gerard Piqué en el futuro.

La separación entre Gerard Piqué y Shakira todavía sigue siendo un tema muy comentado. Luego de terminar su relación de años, el ex futbolista encontró un nuevo amor y se convirtió en protagonista de una presunta infidelidad. Un hecho que fue confirmado por la propia colombiana en varias de sus canciones.

Todo explotó con la Session que lanzó la estrella junto a Bizarrap, en donde se animó a criticar al padre de sus hijos y también a Clara Chía, la muchacha que lo acompaña hace varios meses. Por supuesto, la mayoría de la audiencia se puso a favor de la colombiana y defenestró a la nueva pareja de enamorados.

Los usuarios de las redes sociales no solo festejan el talento y los éxitos de la intérprete, sino también su hermosura y la gran mujer que es. Debido a que las aguas no se calman y los internautas son fan de los escándalos, decidieron echar más leña sobre este fuego que no se apaga más.

Según la IA, así se vería Shakira a los 60 años.

De esta manera, comenzaron a preguntarse si Clara y Piqué envejecerán igual de bien que Shak. Recordemos que la intérprete tiene en la actualidad 46 años, luce completamente joven y con unas curvas impactantes. Para poder saber qué ocurrirá en el futuro, las tres celebridades fueron transformadas a través de la Inteligencia Artificial.

Clara, quien en la actualidad tiene 23 años, luce con un buen aspecto. Por su parte, la cantante colombiana continúa luciendo espléndida y muestra que la vejez no le quedará para nada mal. Tal vez, del ex futbolista no podemos decir lo mismo: la imagen lo muestra a los 60 años, con un look muy canoso y con muchas líneas de expresión marcadas en su rostro.

Así se vería Piqué a los 60 años.

Por supuesto, esto no es completamente cierto y solo se trata de una posible mirada al futuro. Lo que sí genera mucha especulación, es si Gerard Piqué continuará en pareja con su actual novia y si finalmente podrá tener una buena relación con Shakira por el bien de sus dos hijos.