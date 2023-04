Este fue el look más odiado por todos de Aracely Arámbula, la ex de Luis Miguel

Con 48 años, Aracely Arámbula sigue siendo una de las mexicanas más bellas con un rostro y una figura envidiables. La ex esposa de Luis Miguel es actriz y cantante y no deja de demostrar en cada trabajo el compromiso y la responsabilidad que imprime a su labor. Sin embargo, acaban de hacerse virales unas fotografías de cuando se animó a cambiar radicalmente de look para interpretar a un personaje particular en una telenovela y volvieron a criticarla como hace una década atrás. ¿Vos que opinás sobre este corte?

Aracely Arámbula es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas de México que ha protagonizado numerosas telenovelas como La madrastra, La doña y Abrázame muy fuerte. A sus 48 años y tras tener dos hijos, y sacarlos adelante con mucho esfuerzo, la famosa sigue triunfando y protagonizando novelas.



????Aracely Arámbula tuvo un cambio de look para su papel de Lucía Durand en la telenovela Los Miserables y no fue bien recibido.

Además, luce espectacular y es una inspiración para muchas mujeres, pues muestra que después de los 40 se pueden llevar looks sexys y atrevidos y lucir como de 30. Y es que la actriz se ha convertido en todo un icono de la moda, llevando atuendos modernos y sexys con vestidos, tops, y hasta atrevidas bikinis, luciendo hermosa y radiante. Aracely Arámbula siempre se ha caracterizado por su largo y hermoso cabello, y ha llevado diferentes tonos, rubio, castaño, y rojo, deslumbrando con cada uno de sus looks.

Algunos halagaron el corte de pelo cortito que se hizo Aracely Arámbula pero la mayoría lo detestó.

Sin embargo, la famosa llevó un look que fue odiado por todos y que pocos recuerdan, y aunque fue para una novela, muchos lo rechazaron porque se veía “poco femenina”. Fue en el 2014 cuando Aracely cambió por completo su imagen y para su papel de Lucía Durand en la telenovela Los Miserables, tuvo que llevar el cabello corto.

Pero, no fue un corte sutil, fue un corte de cabello pixie, un poco desaliñado, que ahora que una página fan recordó, muchos le han criticado de nuevo. “Que mal se veía ahí, era para una telenovela pero le quedó muy mal”, “uy que fea se ve, hasta parece hombre”, “el peor look de Aracely sin duda, gracias a Dios solo fue para una novela jaja”, “nunca pensé que Ara podría verse mal, pero este corte le quedó terrible”, y “que poco femenina se ve, que horror”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aracely Arámbula se animó a este corte a pesar de las críticas negativas.

Aunque muchos la criticaron, este look solo fue para esa telenovela y otros aseguran también que como sea se ve muy bien y es hermosa. Además, le han aplaudido que se atreva a llevar un look tan arriesgado, demostrando lo profesional que es, y como sea, siempre se verá radiante y divina.