House of the Dragon: se revelaron las increíbles incorporaciones que tendrá la segunda parte de la serie protagonizada por Matt Smith

House of the Dragon fue una verdadera revolución en la pantalla de HBO Max en 2022 sólo superada este año por The Last of Us. La casa del Dragón narra los acontecimientos sucedidos en torno a la corona 200 años antes del relato que conocimos en Game of Thrones y se basa en las guerras civiles de nuestra familia preferida, los Targaryen. Comenzó el rodaje de la segunda temporada y ya se dieron a conocer los actores que se pondrán en la piel de los nuevos personajes que acompañarán a Matt Smith, Olivia Cooke y al resto del equipo.

La segunda parte se encuentra en desarrollo con R. R. Martin como co-creador y productor ejecutivo junto con Ryan Condal, quien también se desempeña como showrunner. El drama original inició el rodaje hace tan solo unos días en los Estudios Leavesden en el Reino Unido. Y de esta manera, ya ha confirmado quiénes se unirán al reparto. Preparate porque esta segunda parte piensa superar con creces.

Se revelaron las nuevas incorporaciones de House of the Dragon para la segunda temporada.

De esta manera, se incorporarán Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, castellano de Harrenhal y gran tío de Lord Larys y Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, hijo de Otto Hightower, hermano de la Reina Alicent y tío del Rey Aegon, la Reina Helaena y el Príncipe Aemond.

Asimismo, Gayle Rankin interpretará a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal, y Abubakar Salim será Alyn of Hull, un marinero de la flota de Velaryon que sirvió en la campaña de Stepstones.

Acaban de comenzar las grabaciones de la segunda temorada de House of the Dragon.

El elenco de la segunda entrega contará con las actuaciones de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Además, regresarán Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.