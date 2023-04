Cuáles son los tesoros personales de Freddie Mercury que van a subastarse

Freddie Mercury siempre será recordado como una de las grandes leyendas de la música y el rock. A pesar de que ya pasaron más de tres décadas de su muerte, el cantante es un verdadero ícono de la industria y por estas horas es noticia luego de darse a conocer que se realizará una subasta con cerca de 1500 artículos que pertenecían a él.

La encargada de hacer esta subasta de objetos personales de Freddie Mercury será Mary Austin, la mejor amiga y gran amor del cantante. Recordemos que ella fue su novia antes de declarar abiertamente su homosexualidad, y fue además quien se quedó con toda la herencia del artista una vez que falleció.

Mary Austin, la amiga de Freddie Mercury, hará una subasta con objetos personales del ídolo.

Entre los objetos que se subastarán se encuentra el manuscrito de una de sus canciones y varios trajes que utilizó en sus conciertos. Sin dudas, reliquias que serán para atesorar por siempre y que se las ganará el mejor postor.

“Esta colección de objetos te lleva a lo más profundo del individuo famoso y el hombre que yo conocí”, le dijo Mary Austin a la BBC, recordando que el cantante le heredó su casa al oeste de Londres y todos los objetos de valor dentro de ella.

Uno de los objetos de la subasta es un retrato hecho por el pintor francés Tissot, que fue la última obra de arte que el cantante compró antes de morir. Se estima que tiene un valor aproximado de 500 mil dólares.

El manuscrito en cuestión es una pieza con la letra del tema 'We are the champions', una de las canciones mas icónicas no sólo del cantante sino de toda la historia de la música. El texto está escrito a mano por la propia estrella, además de que se pueden ver los acordes y las armonías del tema. Esto valdría cerca de 250 mil dólares.

Uno de los cuadros que se subastarán de Freddie Mercury, obra del pintor francés Tissot.

Otro manuscrito es el de 'Killer Queen', uno de los primeros éxitos de Queen, en una hoja de papel escrita aproximadamente en 1974. La amiga de Freddie Mercury confesó que subastar esos textos con las famosas canciones representa algo sumamente difícil ya que muestran el lado "más hermoso" del artista.

Entre otros objetos a subastar se encuentran artículos personales como el teléfono que estaba junto a su cama, servilletas de cóctel con un monograma bordado con una F verde y un pequeño peine plateado para el bigote. Hay varios trajes de Freddie Mercury que serán subastados.

También se encuentra su chaleco favorito, con el que grabó el clip de la canción 'These are the days of our lives' en 1991. Se venderán los trajes que el cantante utilizó en el escenario, incluidos los decorados con lentejuelas y la corona y la capa que usó durante su última gira con Queen en la década de 1980.

Los 1500 artículos se exhibirán en Sotheby’s en Londres en una galería especialmente diseñada, dedicadas a un aspecto diferente de la vida de Freddie Mercury, antes de que se vendan en septiembre. Se espera que la subasta recaude unos 7 milllones de dólares y parte del dinero se donará a organizaciones benéficas.