Livia Brito deja poco a la imaginación al presumir su perfecta silueta

Una vez más Livia Brito se quedó con miradas de todos en las redes sociales. Es que recientemente compartió una producción de fotos que realizó para una importante marca de ropa deportiva. En las mismas, no solo se puede ver la gran belleza de la talentosa cubana sino también el escultural cuerpo que posee.

Livia Brito compartió las fotografías en su cuenta oficial de Instagram. En su feed se puede ver este carrusel de imágenes que deslumbró a sus fans de todas partes del mundo. En las fotos se puede ver a la protagonista de la telenovela Mujer de nadie lucir un conjunto de tonos negros que dejaron a todos sin palabras.

Livia Brito está comprometida con el entrenador profesional Mariano Martínez.

El outfit elegido por Livia Brito está compuesto por un pantalón y top del mismo color que se caracterizan por ser entallados al cuerpo. Este detalle no solo enalteció la belleza de la actriz e influencer sino también la perfecta figura que posee a sus 36 años. Ella es una mujer dedicada a la vida saludable.

Recientemente Livia Brito estuvo presente en el programa Hoy de el canal de Las Estrellas y en el mismo compartió diferentes planes que tiene para su vida personal. Entre ellos volvió a afirmar que está en un proceso de embarazo para buscar su primer hijo junto a su prometido Mariano Martínez.

Livia Brito posee más de siete millones de seguidores en Instagram.

"Estoy muy contenta de estar aquí, te extrañaba muchísimo, gracias por el espacio, me siento muy bien y ojalá venga a darles una noticia que ojalá que sea pero bueno hay que esperar", comenzó diciendo en el programa Livia Brito. Además la popular actriz se refirió a la segunda temporada de La Desalmada, sobre ello dijo: "Por el momento no voy a estar por que no me imagino toda embarazada arriba del caballo, pero si me esperan desde la producción más que encantada de estar ahí presente".