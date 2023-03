Quién es y qué hace el padre de Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony

Hace dos años que Nadia Ferreira está viviendo en un cuento de hadas. Por un lado, obtuvo el segundo puesto en el concurso de Miss Universo 2021 y luego, al conocer a su ídolo, Marc Anthony de quien se terminó enamorando. Pero el flechazo fue muto y no tardaron en comprometerse para arrancar el 2023 casados y esperando su primer hijo juntos. Sin embargo, en la boda hubo una gran ausencia, el padre de la modelo no estuvo presente y su lugar lo ocupó Felipe Muñiz, el padre del salsero para entregar a la Reina de la Belleza al altar.

Lejos de la armonía familiar que la paraguaya parece disfrutar al lado de su esposo, esta no se vería reflejada en la relación que tiene con su papá ya que el hombre no estuvo presente en el enlace matrimonial de la reina de belleza, por lo que ella fue entregada en el altar por Felipe Muñiz, su suegro. Entonces, ¿quién es el padre de la esposa de Marc Anthony y por qué no estuvo en su boda?

La gran ausencia en la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony fue el padre de la modelo.

Si bien se sabe muy poco sobre el padre de Nadia Ferreira, es de público conocimiento que es un doctor que vive en Ciudad del Este (Paraguay). Y, al parecer, la paraguaya habría tenido una buena relación con él cuando era más joven. Durante una entrevista para el programa “Curando cuerpos, sanando almas”, ella lo confirmó: “A mi papá lo conozco y lo quiero muchísimo. Compartí bastante con él cuando era chica, porque es, justamente, de la ciudad fronteriza”.

“Entonces, yo iba bastante los fines de semana, pero crecí y tuve la educación de mi mamá toda mi vida”, indicó al resaltar que su familia estaba conformada por su madre Ludy Ferreira, su hermana Eli y su sobrino.

El papá de Nadia Ferreira es médico y cuando era más joven tenía una buena relación con él.

En un antiguo perfil de la modelo en Facebook, se observan algunas imágenes en las que se la ve al lado del médico. En una de las publicaciones, por ejemplo, se lee: “Con mi doctor número uno. Te amo, papi”. Vale precisar que la imagen se difundió en mayo del 2016, cuando Nadia tenía 17 años. En otra de las instantáneas, publicada el mismo año, ambos aparecen en un selfie. Él vestía un uniforme quirúrgico, mientras su heredera dejó una simple, pero sentida descripción: “Te amo”.

De acuerdo con el medio El Universal, Nadia Ferreira y su familia fueron abandonadas por su papá. Por eso, aunque la historia del distanciamiento nunca ha sido aclarada, la actual lejanía entre la Miss Paraguay 2021 y su progenitor habría sido una de las razones por las que el señor no estuvo presente en la boda.

El papá de Nadia Ferreira no asistió a la boda porque abandonó a la familia y ya no tenían relación.

Cabe resaltar que la modelo siempre ha manifestado que fue su mamá quien realmente cumplió el rol de padre en su hogar: “Te amo mamá… y también puedo decir papá porque vos representas ambos para mi y es otra razón por la cual te admiro demasiado. Sos la persona más fuerte y con el corazón más grande que conozco”, dijo durante uno de sus discursos públicos.

“Mi madre es la persona más importante en mi vida, es todo para mí, mi pilar, la persona que me acompaña en todo, es mi mejor amiga. Ella es la persona con la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me alienta a seguir adelante…”, agregó Nadia Ferreira en el canal de YouTube de la Dra. Tania Medina.