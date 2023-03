Este es el motivo por el que Henry Cavill desapareció de las redes sociales

En el último tiempo, Henry Cavill se convirtió en uno de los actores más solicitados por los cineastas, sobre todo, los del rubo de superhéroes y los de producciones épicas que ven en el intérprete los rasgos y la actitud necesarias para este tipo de personajes. Sin embargo, desde diciembre del año pasado, el actor no ha dado noticias en sus redes sociales y se ha mantenido muy hermético, especialmente desde que tuvo que anunciar que ya no formaría parte del Universo DC poniéndose en la piel de Superman. ¿Qué está haciendo por estos días?

Henry Cavill es uno de los actores más queridos por sus papeles como Superman y en series de Netflix, como The Witcher, pero a pesar del cariño del público, el actor se ha mantenido alejado de las redes sociales. Es que, según sus propias palabras, no fue nada fácil dar el último comunicado y tener que decepcionar de tal manera a sus fans.

Henry Cavill se encuentra ausente de las redes sociales desde diciembre del año pasado.

Con más de 24.1 millones de seguidores en Instagram, esta es probablemente una de las redes donde más se ha notado la ausencia del actor de 39 años, aunque tanto en esta red social, como en Facebook, no ha publicado nada desde el 16 de diciembre del 2022. La desaparición de Henry Cavill en redes sociales no ha sido explicada, sin embargo, ocurrió solo unos días después de que el actor publicara un comunicado en el que señalaba que ya no volvería como Superman, por lo que el impacto de estas noticias podría ser una de las razones.

"Me acabo de reunir con James Gunn y Peter Safran y hay malas noticias. Después de todo ya no regresaré como Superman. Después de que en octubre me dijeran que anunciara mi regreso. Esta noticia no es la más sencilla, pero así es la vida", escribió Henry el 14 de diciembre del 2022.

Henry Cavill se encuentra muy ocupado en nuevos proyectos que lo tienen alejado de las redes sociales.

A pesar del fin de grandes proyectos como su papel de Geralt of Rivia, en The Witcher y Superman, de acuerdo con IMDB, Henry Cavill aparecerá próximamente en algunos proyectos, de los cuales hay cinco anunciados: Squadron 42, The Rosie Project, Highlander, The Ministry of Ungentlmanly Warfare y Argylle.