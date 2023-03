Tras el escándalo de los Oscars, Will Smith volvió a recibir un premio

Nadie olvidará el episodio vivido hace un año en la 94 Ceremonia de los Premios Oscar en la que frente a la mirada del mundo entero Will Smith profirió una bofetada al conductor Chris Rock por hacer una broma de mal gusto sobre la cabeza calva de Jada Pinkett Smith. Con el correr de los meses las aguas se apaciguaron pero el actor de Soy Leyenda fue sancionado por la Academia durante los próximos diez años. Sin embargo, esta semana la African American Film Critics Association Awards premio al intérprete por su papel en Emancipation.

La African American Film Critics Association es el grupo más grande del mundo de críticos de cine negros que otorga varios reconocimientos a la excelencia en cine y televisión para artistas afroamericanos. Fue fundada en 2003 en la ciudad de Nueva York llevando adelante la ceremonia en la que se entregan los mencionados galardones de manera anual que capta la atención de aquellos que están interesados en la época de premios.

En ese contexto, la película Emancipation, protagonizada por Will Smith y dirigida por Antoine Fuqua fue destacada en el evento de la AAFCA entonces el director y el intérprete subieron al escenario para decir unas palabras sobre el film y agradecer a todos aquellos que hicieron posible este proyecto. Esta marcaría la primera vez que el actor de Independence Day sube a un escenario en una entrega de premios tras los Oscars del año pasado, en este caso, para recibir el Beacon Award.

Entonces la Academia decidió sancionarlo con 10 años de suspensión para participar de la clásica ceremonia donde se entregan las codiciadas estatuillas doradas. Claro, esa reprimenda no se extiende a otros eventos de este estilo por eso Will Smith fue parte de los AAFCAA.

Will Smith aprovechó para destacar que Emancipation fue “el rodaje más difícil de su vida” al mismo tiempo que agradeció: “Quiero agradecerles a todos ustedes en esta sala por hacer lo que hacen, manteniendo vivas nuestras historias. Quiero agradecer a Apple, porque el presupuesto era una cosa. Y luego el presupuesto fue otra cosa. Y luego el presupuesto fue otra cosa. Y Apple nunca se rindió”, dijo Smith. “Fue la primera vez que escuché de un estudio para el que la historia era más importante que cuánto cuesta hacerla… Hacen iPhones. Ellos pueden hacerlo”, remarcó el actor.

AAFCA está celebrando su vigésimo aniversario este año, honrando películas como The Woman King, The Inspection, Nanny y Black Panther: Wakanda Forever. Otros homenajeados especiales el miércoles por la noche incluyeron a Till, por el Impact Award; el compositor de Nope, Michael Abels, por el Premio Innovador; la diseñadora de producción de Wakanda Forever, Hannah Beachler, por el Building Change Award presentado por Lowes y el productor de Wakanda Forever Nate Moore por el premio Ashley Boone.