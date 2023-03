El divertido motivo por el que Chayanne se volvió viral

En el último tiempo, Chayanne se ausentó de los escenarios pero cobró mayor presencia y popularidad en las redes sociales. El puertorriqueño utiliza con frecuencia Twitter donde se divierte mucho con la cantidad de memes ajenos y sobre su persona. Asimismo, el cantante disfruta de interactuar con sus seguidores y hasta se anima a hacerle pedidos ocurrentes. El más reciente fue que compartieran memes sobre él, y ahora, a través de esta solicitud se enteró que existe un interesante merchandising en torno a su figura que incluye un almohadón con su cara.

Chayanne es un cantante más que reconocido en el espectáculo latino y mundial por su talento. Lo cierto es que el puertorriqueño es popular por ser carismático y actualmente bastante cercano con sus fanáticos y seguidores en las redes sociales, que ya conforman varias generaciones. A través de su cuenta en Twitter, en la que tiene 9,3 millones de seguidores, publicó una imagen con una almohada que tenía su cara junto al siguiente mensaje: “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió Chayanne.

Chayanne se hizo viral por descubrir que sus fans tiene una almohada con su rostro.

El mensaje con la foto de una almohada de Chayanne no tardó en volverse viral con casi 20 millones de reproducciones, más de 13 mil retweets y alrededor de 300 mil likes. El tweet de Chayanne causó además más de 4.482 respuestas. Una usuaria de Tik Tok tomó esto y lo convirtió en un particular video que, para variar, también se volvió viral y de esta manera, los usuarios que la frecuentan corrieron a Twitter para ser parte de la sorpresa del artista puertorriqueño.

Chayanne descubrió que sus fans atesoran un merchandising muy interesante de su figura.

Sin embargo, el video no solo cuenta con fotografías de almohadas sino también con imágenes de piñatas, medias y otros productos, siempre con la cara de Chayanne. Lo que el artista no sabe es que deben existir varios productos más haciendo alusión a su rostro y todavía no se han revelado. Vos, ¿te comprarías un almohadón de tu cantante o banda preferida?