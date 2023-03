La banda de rock and roll Kiss también tendrá su biopic producida por Netflix

El dicho suele decir que “50 años no son nada” pero en este caso podemos asegurar con todas las letras que medio siglo de historia para una banda de rock es mucho tiempo y como todo conjunto histórico Kiss también se merecía su biopic en la pantalla. Es por eso que Netflix puso manos a la obra para homenajear a los cuatro músicos pero también para deleitar a sus fans de toda la vida con una producción que ya está en marcha y que generó muchas expectativas, sobre todo, en sus protagonistas.

Estos últimos años fueron especiales para la industria de Hollywood y el mundo de la música que cruzaron sus caminos en proyectos como Bohemian Rhapsody, Rocketman y Elvis, todas películas basadas en las vidas de grandes figuras como lo son Freddie Mercury, Elton John y Elvis Presley logrando de esta forma atraer a los fans de estos íconos eternos que nos fascinaron a todos con su talento.

Netflix producirá la biopic de Kiss.

En ese sentido, se viene una nueva cinta basada en Kiss, la banda conformada por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss que hace 50 años en Nueva York iniciaron su camino juntos a través del mundo del rock and roll dejando su marca para siempre en una industria que no volvería a ser la misma gracias a estos carismáticos músicos y su parafernalia tan radical entre la que se destacan su vestimenta y el maquillaje que usan en sus shows.

Hablando con The Rock Experience with Mark Brunn el representante de la banda, Doc McGhee, señaló: “Es una biopic sobre los primeros cuatro años de Kiss. Apenas estamos comenzando pero ya vendimos la propuesta y tenemos director. Iremos avanzando y se estrenará en 2024”, fue el adelanto que pudo dar el agente sobre lo que podemos esperar ver en la película de Kiss.

La biopic de Kiss se estrenará el año que viene por Netflix.

Lo cierto es que la biopic de Kiss está en el limbo de la planificación hace mucho tiempo. En 2021 Paul Stanley confirmó que Joachim Ronning era el cineasta elegido para dirigir el film al mismo tiempo que estaría basado en libros a cargo de Ole Sanders y se estrenaría en la plataforma de streaming Netflix. También es importante destacar que la trama y todo lo que tenga que ver con esta cinta será supervisada por los miembros del conjunto musical en persona.

Hace tiempo la banda Kiss viene planeando la producción de su biopic.

Todavía no hay información sobre quiénes serán parte del reparto de este proyecto que en principio llevaría como título Shout it Out Loud. Hablando con Download el vocalista principal de Kiss manifestó que hay acuerdo entre los miembros de la banda y el equipo a cargo de la película para buscar actores talentosos que estén en el rango de los 20 años como lo eran los músicos a comienzos de la década de los 70.