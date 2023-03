La sorprendente revelación de Nicolas Cage sobre el Universo DC

Uno de los actores más queridos en el género acción es sin dudas Nicolas Cage. La estrella cuenta con un amplio bagaje en este tipo de películas en las que supo demostrar versatilidad, adaptación y un talento sin límites. En entrevista, el intérprete de Ghost Rider hizo una increíble confesión: le encantaría ponerse en la piel de un superhéroe y no se trata ni de Batman ni de Superman. ¿Te imaginás quién puede ser?

Nicolas Cage le dio vida a Ghost Rider en dos películas de Marvel por fuera del MCU al mismo tiempo que años atrás estuvo vinculado con un proyecto de Tim Burton para personificar a Superman en una película de aquel exitoso cineasta que nunca llegó a concretarse. Los años transcurrieron y ahora la carrera del actor vuelve a estar en un punto alto gracias a títulos como El Peso del Talento y Renfield.

Nicolas Cage protagonizo Ghost Rider.

Contestando preguntas en Reddit el actor dejó una sorprendente respuesta para los seguidores de DC Comics cuando aseguró cuál es el personajes de esa marca que le gustaría interpretar, probablemente, en el nuevo Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran. ¿Se trata de Superman? Parece que los días de obsesión de Nicolas Cage por ser Clark Kent en la pantalla grande ya pasaron.

El intérprete mencionó a El Espectro: “Jim Corrigan, el Espectro. Sería divertido. Pero es difícil de conseguir porque es prácticamente invencible, no tiene debilidades. Necesitas personajes que tengan una kryptonita, que tengan defectos, para que no sean imbatibles. Pero esto sería divertido”, comentó el actor de Face Off dejando sorprendidos a los que leyeron esa respuesta.

Nicolas Cage confesó qué personaje le gustaría interpretar en el Universo DC.

El Espectro fue creado en 1940 por Jerry Siegel, curiosamente uno de los artistas que crearon a Superman; la identidad humana de este personaje es la de Jim Corrigan, un policía que es asesinado por un grupo de pandilleros que frente a la necesidad de tomar acción contra el mal se convierte en el recipiente de El Espectro, el espíritu de venganza del mismísimo dios. Ya tuvo dos adaptaciones live action: Emmet J. Scanlan le dio vida en la serie Constantine y Stephen Lobo hizo lo propio en el evento Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso.

Nicolas Cage desea interpretar en algún momento a El Espectro en el Universo de DC.

Hasta ahora no hay novedades sobre este personaje en el nuevo Universo DC del cine y la TV encabezado por James Gunn y Peter Safran, razón por la cual habrá noticias de muchos castings de personajes de la marca en los años que vienen y el actor de Leaving Las Vegas puede ser uno de los elegidos en ese contexto.