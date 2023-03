¡Se le dio! Lucerito Mijares protagonizará su primera obra musical

Si tu sueño es seguir por el mismo camino artístico que tus padres es imposible que Lucerito Mijares no tuviera éxito en la industria del entretenimiento con lo populares, carismáticos y perseverantes que son Lucero y Manuel Mijares. La joven de 17 años ya se subió en varias oportunidades al escenario para interpretar canciones junto a sus progenitores pero llegó el momento de ser la gran protagonista por lo que debutará como la actriz principal de una obra musical a estrenarse en junio.

Lucero y Mijares se presentaron una vez en el Auditorio Nacional como parte de su gira ¡Hasta Que Se Nos Hizo! Sin embargo, como ya se ha vuelto costumbre, su hija, Lucerito Mijares se volvió a robar el show y frente a 10 mil personas anunció que protagonizará su primera obra musical.

Lucerito debutará como protagonista en una obra musical.

Durante el concierto, la hija menor de los cantantes fue aclamada por el público para que bajara de la tarima de coristas y cantara junto a sus famosos papás. Después de interpretar Para amarnos más, Lucero hizo una pausa para hablar del logro de la joven de 17 años. “Tiene una noticia que contarnos Lucero, lo que más quiere en la vida es hacer teatro musical, ella se muere por hacer teatro musical y lo ama y ella quiere cantar en un escenario, ser parte de un engranaje y poder presentar ante el público una obra musical y los sueños se hacen realidad”, dijo la orgullosa mamá.

“Hoy en mi Instagram subí un video que Juan Torres me eligió a mí para ser la protagonista de The Wiz, el mago”, agregó la joven cantante. Además, Lucerito compartió en sus redes sociales un video de su próximo proyecto que se estrenará en el Teatro Hidalgo. “El teatro musical siempre ha sido nuestro hogar y como ‘No hay nada como el hogar’ nos vemos en junio de 2023 en el Teatro Hidalgo en El Mago / The Wiz", escribió la joven en Instagram.

Lucerito nunca pierde oportunidad de subirse al escenario a cantar junto a sus padres, Lucero y Mijares.

Fue en julio de 2021 cuando Lucerito Mijares debutó como actriz en el teatro musical al hacer una aparición especial en la obra La Jaula de las Locas. Al terminar la función, la joven contó su experiencia en la obra: “Sentí muy padre, felicito a cada uno de los chicos por su actuación. No tengo palabras para decirles cuánto los admiro”.

Además explicó que no tuvo dificultades para aprenderse la coreografía pues es una gran fan de la obra y la ha visto alrededor de 40 veces: “Creo que tengo un poquito de memoria visual y espero que la coreografía haya salido bien”. Lucerito Mijares Hogaza nació el 2 de febrero del 2005 y desde niña su privacidad fue muy cuidada por sus famosos papás aunque en los últimos años se ha sabido más de ella debido a las constantes apariciones que ha hecho sobre el escenario.

El gran deseo de Lucerito era formar parte de una obra musical.

En 2017 Lucerito asistió a una entrega de premios junto a su mamá, donde mostró su característico carisma. Al año siguiente interpretó el tema Vence el amor junto a su padre Mijares como un regalo de cumpleaños.

En 2020 cantó un tema navideño también con su papá y comenzó a tomar relevancia en redes sociales por sus videos cómicos. Fue en ese mismo año que cantó Las Mañanitas a la Virgen junto a su mamá y también apareció en el concierto virtual que ofreció Lucero en noviembre del 2020.