El incómodo momento que vivió Gerard Piqué en la final de la King’s League cuando unos raperos cantaron la canción de Shakira

A pesar de que el amor entre Shakira y Gerard Piqué se terminó hay algo que el ex defensor del Barcelona no podrá dejar atrás y son justamente las canciones de la colombiana sonando en todos los medios de reproducción existentes de todo el mundo, incluso, en un estadio de fútbol. En la final de la King’s League, unos raperos cantaron la famosa canción producida por Bizarrap y el público no sólo cantó a los gritos sino que estallaron en aplausos. ¿Te imaginás qué hizo el deportista?

Recientemente se informó que el nuevo y esperado álbum de Shakira revelará muchos más detalles de su separación del ex futbolista español, Gerard Piqué, mientras tanto, el también empresario sigue viviendo los estragos de los temas que la artista colombiana le ha dedicado y ahora vivió un incómodo momento cuando en vivo, un rapero entonó frente a él parte de la letra de la exitosa canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Gerard Piqué vivió un incómodo momento en el Camp Nou de Barcelona cuando sonó la Session #53 de Bizarrap.

Ayer domingo se celebró en el Camp Nou de Barcelona la final de la King's League, la liga española de fútbol de Piqué en asociación con otras personalidades destacadas del fútbol y a streamers como el Kun Aguero, Ibai Llanos y TheGrefg, entre otros. De acuerdo con Europa Press, el ex futbolista "llegó en helicóptero al estadio" acompañado de sus dos hijos, Milan y Sasha.

"Se dejó ver relajado, sonriente y muy cercano", describió el medio español sobre cómo apareció el empresario, sin embargo, la sonrisa se le borró tras el "incómodo" momento que vivió luego de que un par de cantantes de rap aparecieron para amenizar la final del partido

Acudio al estadio junto a sus hijos, Milán y Sasha.

De acuerdo con los videos que se difundieron en redes sociales, uno de cantantes versionó la famosa Session #53 de Shakira incluyendo algunas frases como “perdón que te sal-pique". La agencia de noticias española reportó que mientras el público "reía y coreaba la batalla de raperos, Gerard disimuló como pudo mirando su teléfono teléfono como si con él no fuese la cosa".

Europa Press también destacó el aparente "aburrimiento" que vivieron Milan y Sasha en la final de la King’s League. Según el medio, los niños "fueron incapaces de disimular lo mal que la estaban pasando mientras su papá se mostraba de lo más entusiasmado".

La agencia publicó que los niños "intentaron distraerse jugando con un balón en medio del campo", mientras su famoso papá hablaba con otras personas sin prestar atención a sus hijos. En redes sociales circulan algunos videos de los hijos de Shakira, quienes aparentemente no mostraron ninguna emoción durante el evento mientras Piqué lucía feliz y sonriente. De acuerdo con Europa Press, Clara Chía también estuvo presente en el estadio, pero supuestamente prefirió "mantenerse en un discreto segundo plano".

Mientras Gerard Piqué sonreía y la pasaba bien, los hijos no parecían estar tan entretenidos.

Hace unos días, Piqué le dio una entrevista a su amigo Jordi Basté, para el programa de radio El món a Rac1, en donde reveló que ya escuchó la famosa canción de la artista colombiana. "Sí, sí, obviamente (la he escuchado)", declaró durante la entrevista. "No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos", puntualizó.