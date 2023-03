Esta es la actividad en la que Gerard Piqué es poco virtuoso y así lo comprobó un antiguo profesor de baile de Shakira

La vida que llevaban en pareja Shakira y Gerard Piqué no era de color de rosas y, en realidad, existían bastantes grietas. A medida que pasa el tiempo y la distancia entre ellos se profundiza, cada vez son más los testimonios que salen a la luz sobre las internas entre la cantante y el ex jugador del Barcelona. Ahora, un antiguo profesor de baile de la colombiana reveló algunos dichos que tuvo sobre el deportista y se volvió a abrir otra olla polémica en esta ruptura tan mediática que todavía da qué hablar.

En España existe un programa que se llama First Dates, el cual busca que sus invitados se conozcan a fin de que entre ellos pueda surgir una relación sentimental. En su más reciente edición y para sorpresa de todos, estuvo presente quien en algún momento fue profesor de baile de Shakira.

Shakira recibió clases de zumba durante el 2015 cuando estaba embarazada de Sasha.

Se trata de Juanma de 43 años. Durante la entrevista personal que los productores del espacio televisivo suelen hacer previo al encuentro con quien podría ser su pareja potencial, declaró que había dado clases particulares de zumba a la cantante.

"Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos", comentó para el exitoso programa español de la cadena Cuatro. Recordó que, en aquel entonces, no podía creer que la barranquillera le pidiera unas clases, pues asegura que "ella baila como los ángeles" y con cualquier tipo de música.

Juanma, el profesor de zumba de Shakira, recuerda que la colombiana le hizo un comentario muy particular sobre Gerard Piqué y el baile.

“Son clases particulares porque ella no quiere estar con gente. ¿Cómo me iba a imaginar que Shakira iba a necesitar clases de zumba? ¡Pero si lo baila todo! Shakira es mucho más cercana de lo que parece, a pesar de ser una cantante mundialmente famosa", resaltó el profesor. Cuando el conductor Carlos Sobera le preguntó en qué fecha ocurrió esto, Juanma dijo que fue en 2015, justo cuando ella estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo con Gerard Piqué.

Precisó que él acudía a la casa de ambos para impartir sus clases. Si, aquella mansión de Barcelona, España que Shakira planea dejar pronto para mudarse a Miami con sus hijos, lejos de Piqué, de su novia Clara Chía y de sus suegros. Ya en la plática, se dio la oportunidad de hablar del ex jugador cuando el maestro le contó que era originario de Barcelona y ella le contestó: “No creo que seas catalán porque estoy casada con un catalán y no se mueve así".

Juanma fue profesor de zumba de Shakira y estuvo ayer en #FirstDates uD83DuDCA5 "Me dijo que no creía que yo fuera catalán porque ella estaba casada con uno y no se movía así" uD83DuDE31 https://t.co/k7HCcVLSEi pic.twitter.com/HmyzS7Blg5 — Cuatro (@cuatro) March 22, 2023

Sin abundar en más detalles, Juanma dijo: "ahí lo dejo" con esto puso al descubierto una dote con la que no cuenta Piqué.