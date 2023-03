Conoce al cruel primer esposo de Paquita la del Barrio y el triste final de su historia

A diferencia de muchas celebridades que disfrutan dar a conocer su vida privada, Paquita la del Barrio siempre fue muy reservada sobre su intimidad y las personas que la rodean. Sin embargo, con el paso del tiempo, varios detalles sobre su vida han salido a la luz. Principalmente, aquellos que están enfocados en sus relaciones amorosas.

Aunque la estrella siempre intentó preservar la privacidad de su familia y de sus seres queridos, una información sobre su primer matrimonio se hizo a conocer en diferentes medios de comunicación. Aparentemente, la estrella tuvo una mala experiencia con su primer esposo y terminó con el corazón herido.

La famosa intérprete nació en Alto Lucero, Veracruz, el 2 de abril de 1947. Desde muy temprana edad, la estrella sabía que era dueña de un talento único y decidió demostrarlo en cada oportunidad que tenía. Cuando los años comenzaron a pasar, Paquita la del Barrio decidió potenciar aún más su voz y abandonar la primaria.

Lejos de la escuela, a los 16 años empezó a trabajar en el Registro Civil de su pueblo donde conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, Tesorero de la Presidencia Municipal. Se trataba de un hombre que era 18 años mayor que ella. Aun así, la diferencia de edad no fue un impedimento: ambos se casaron y hasta tuvieron dos hijos.

Pero con el paso del tiempo, la cantante descubrió que no estaba viviendo un cuento de hadas y que había tomado la decisión incorrecta. De un momento a otro, la estrella descubrió que su esposo en realidad ya tenía otra esposa y que hasta era padre de otra familia. Como era de esperar, esta realidad le destrozó el corazón.

Además de quedar sola, la estrella tuvo que hacerse responsable de la crianza completa de sus dos hijos: “Cometí el error de meterme con un hombre casado, se me fueron 7 años de vivir con ese señor. Me junté con ese señor, al principio fue a escondidas de mis mamás (su mamá y su tía), después me armé de valor y les hablé claro, que yo andaba con el señor ese”.

Pese a que la intérprete es reservada sobre su vida privada, en una conversación con Gustavo Adolfo en el programa “El minuto que cambió mi destino“, se animó a revelar cómo fue que descubrió que el hombre con quien vivía ya se encontraba en pareja y casado. “Lo peor es que la esposa de él fue a mi pueblo y me di cuenta de que era casado, ahí empezó el infierno para mí: meterte con un hombre casado y no saber. Me embaracé, nació mi hijo y me fui con él”, expresó.

Paquita la del Barrio y su dolorosa historia con su primer marido.

Cuando le consultaron por qué no escapó rápidamente de una realidad así, explicó que en ese entonces le resultó difícil: “La vida te va llevando, tuve que aguantar. No tenía familiares en otro lado, me embaracé otra vez. Fue muy rápido, me enamoré de él y no hubo tiempo de investigarlo. Para mí fue un sufrimiento terrible, se le cierra a uno el mundo y ya con hijos peor”.

Luego de este hecho traumático, Paquita la del Barrio decidió abandonarlo y dejar a sus hijos encargados con su madre para perseguir el sueño de ser cantante en la Ciudad de México. En 1979, se mudó junto a su hermana y creó el dueto de Las Golondrinas. Se presentó en los escenarios de La fogata norteña, donde conoció a su segundo esposo: Alfonso Martínez, con quien formó una familia.

Aunque compartió muchos años de su vida con él, también sufrió una nueva infidelidad. Al sospechar que su esposo actuaba sospechoso, decidió contratar un detective y descubrió que le era infiel con una misteriosa mujer hace años. Pese a que no tuvo suerte en el amor, estas desgracias amorosas la ayudaron a potenciar su carrera y a interpretar temas que nunca serán olvidados.