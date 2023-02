Preocupación por una internación de urgencia de Paquita la del Barrio

La trayectoria de Paquita la del Barrio comenzó varios años atrás. Con su talento como cantante, compositora y actriz, la mexicana logró hacerse conocida en todas partes del mundo y cautivar a sus fanáticos tanto arriba de los escenarios como frente a las cámaras. Aunque el tiempo pase, la estrella sigue luciéndose con 75 años.

Debido a que estaba realizando diferentes presentaciones, se creía que la intérprete se encontraba con una salud perfecta. Sin embargo, en las últimas horas tuvo que ser internada de urgencia y terminó generando mucha preocupación en sus seres queridos.

La estrella se convirtió en la protagonista de todos los programas de televisión. En las últimas horas, diferentes reporteros revelaron que la intérprete fue internada el 13 de febrero debido a su delicado estado. Aparentemente, Paquita la del Barrio se encuentra padeciendo fuertes dolores desde hace varias semanas.

Esta información fue compartida por Chamonic, la influencer de espectáculos, quien a través de sus redes sociales reveló el delicado estado de salud que está atravesando la cantante. Lo cierto es que la preocupación surgió días antes, precisamente el 11 de febrero, cuando la artista no tuvo otra opción que cancelar su concierto junto a Banda el Recodo.

Como a último momento fue reemplazada por Ana Bárbara, los seguidores de la intérprete comenzaron a preguntarse qué ocurrió. En un encuentro con la prensa, el mánager Francisco Torres reveló que la estrella tuvo que cancelar el espectáculo debido a un fuerte dolor en la ciática que la aqueja hace mucho tiempo.

En la misma línea, también reveló que este dolor fue tratado el 8 de febrero. Al parecer, Paquita la del Barrio asistió a un encuentro médico donde realizó un tratamiento especial. “Me dijo: ‘Me duele, no puedo’. Le explicamos al doctor todo y dijo: ‘Hay que hacerle una resonancia magnética’, que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos”, explicó.

Paquita la del Barrio y los problemas de salud que está atravesando.

El representante de la mexicana también reveló que le colocaron un parche con medicamento, con el objetivo de poder disminuir más el dolor. Sin embargo, esto le terminó causando somnolencia y por este motivo tuvo que cancelar su participación en dicho concierto. A pesar del susto, aseguró que Francisca se encuentra fuerte y que el dolor que siente no es grave.

Sin embargo, no es la primera vez que la artista presenta problemas de salud. Recordemos que hace un tiempo atrás, no tuvo otra alternativa que utilizar silla de ruedas para poder moverse tras bambalinas y también tuvieron que colocarle un sofá en medio del escenario para que no estuviera tanto tiempo de pie.