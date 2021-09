Casa Paquita: los verdaderos motivos de la clausura del restaurante de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio es conocida por sus grandes canciones, por su inmenso talento como cantante y también por los intensos dolores que tuvo (y tiene) que transitar en su vida. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber acerca de la clausura de su restaurante, Casa Paquita. A continuación, los detalles.

Fuente: Instagram Paquita la del Barrio (/paquitaoficialb)



Casa Paquita: ¿por qué clausuraron el restaurante de la famosa cantante?



Parecía ser algo del momento y se transformó en una lucha que se extendió por más de una década. Ante todo, hay que recordar que Casa Paquita es un sitio más que especial para Paquita la del Barrio y que tiene un valor sentimental, ya que allí dio los primeros pasos de su carrera.



Cuando se lo clausuraron, los motivos que trascendieron hablaban de que el restaurante no contaba con las instalaciones apropiadas para discapacitados.



Luego se habló de problemas más graves, entre ellos de corrupción. Al respecto, hay que decir que la cantante de rancheras no tiene ningún inconveniente a la hora de abordar la situación.



En 2017, en una charla con Suelta La Sopa, a Paquita le preguntaron por qué le habían cerrado el restaurante ubicado en colonia Guerrero, Ciudad de México.



Simple y contundente, la artista que hoy cuenta con 74 años respondió: “por ganas nada más, yo creo”.



Al mismo tiempo, dio detalles de lo que habría pasado. “Yo tenía un arquitecto ahí, que me estaba trabajando”, recordó Paquita. De acuerdo con ella, al momento de la clausura este empleado le dijo que un amigo suyo era hermano de un delegado.



Para el arreglo, le dijeron que pretendían 200 mil pesos, a lo que la famosa cantante se negó: “¿Sabes qué? No quiero nada. Déjelo así cerrado”, fue su respuesta.



Paquita la del Barrio y su lucha por reabrir Casa Paquita

Además de hacer pública su versión, con el transcurso de los años Paquita la del Barrio se encargó de comunicar que estaba trabajando de forma activa en su restaurante, de manera tal que cuando pudiera reabrirlo el mismo estuviese en las mejores condiciones.



Durante el tiempo que permaneció cerrado, Paquita aprovechó para remodelarlo y agrandarlo. En paralelo, también se dedicó a recordar todo lo que vivió en él.



En diálogo con De Primera Mano, en 2018, la famosa cantante expresó: “Me ha costado mucho trabajo, muchas lágrimas el negocio”.



Además, recordó que empezó prácticamente desde la nada y enfatizó el hecho de que, durante décadas, le dio “mucho trabajo a mucha gente”, entre ellos meseros, artistas y músicos.

https://www.y2mate.com/youtube/kIjrrZXp9Y8



Luego de leer todo esto, ¿conocías la particular historia de Casa Paquita, el restaurante de Paquita la del Barrio?