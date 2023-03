Ben Affleck se mostró arrepentido de culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo

Luchar contra las adicciones es uno de los procesos más difíciles y dolorosos por los que tiene que pasar el ser humano. No deja de ser una enfermedad pero hasta el día de hoy no es vista como tal, entonces es complicado pedir ayuda o que alguien te la quiera brindar. Ben Affleck pasó momentos muy duros y de mucha presión durante su carrera y el refugio más fácil fue beber. Lo cierto es que recibió el apoyo y contención de quien en ese momento era su esposa, Jennifer Garner, pero parece que no fue suficiente para el actor que veía imposible su salida de esa situación mientras su matrimonio se desmoronaba.

Ben Affleck dejó las cosas claras sobre a quién culpa por sus problemas de alcoholismo que sufrió en el pasado en una nueva entrevista: "Para ser claros, mi comportamiento es mi responsabilidad por completo", puntualizó el actor. El director de Argo, de 50 años, le dijo al Hollywood Reporter que se ha vuelto "muy cauteloso" después de decirle a Howard Stern en 2021 que seguiría bebiendo si siguiera casado con Jennifer Garner, porque siente que sus comentarios fueron malinterpretados.

Ben Affleck se arrepintió de culpar a Jennifer Garner de su alcoholismo.

“Cualquiera que haya pasado por un divorcio hace ese cálculo de '¿Cuánto intentamos?' Nos amábamos. Nos preocupamos el uno por el otro. Nos respetamos los unos a los otros”. Affleck luego explicó: "Estaba tratando de decir: 'Oye, mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz te vuelves, ya sea por tu trabajo, tu matrimonio, es solo que a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un vacío que no son saludables, vas a empezar a hacer más de esas cosas.' Creo que fui bastante elocuente al respecto”.

Cuando la estrella de Good Will Hunting apareció en el programa de radio de Stern, dijo que "parte" de la razón por la que comenzó a beber era porque se sentía "atrapado" en su matrimonio con Garner.

Ben Affleck se retractó públicamente de haber responsabilizado a Jennifer Garner de su problema de adicción.

Los comentarios generaron críticas de fanáticos e incluso amigos cercanos de su ex esposa. “Es repugnante”, dijo previamente un miembro de la industria a Page Six en diciembre de 2021. “Jen ha sido la única que lo recogió una y otra vez cuando hizo cosas horribles, se cayó del vagón o algo peor. Jen lo apoyó porque lo ama. Esta es la madre de sus hijos”.

Poco después de que la entrevista se volviera viral, Affleck apareció en Jimmy Kimmel Live! para abordar los controvertidos comentarios. “No creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, lo que creo, y nunca quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”, dijo el actor de La Liga de la Justicia en ese momento.

Jennifer Garner fue la primera persona en apoyarlo y ayudarlo con su adicción.

Affleck y Garner estuvieron casados de 2005 a 2018. Comparten tres hijos: Violet, de 17 años, Seraphina, de 14 y Samuel, de 11. La ex pareja anunció por primera vez que se separaban en 2015, y antes de finalizar su divorcio tres años después, durante ese tiempo Affleck fue a rehabilitación varias veces.

La estrella de Armageddon había sido abierta sobre el hecho de que luchaba contra la adicción al alcohol y dijo en una publicación de Facebook en 2017: "Quiero que mis hijos sepan que no hay vergüenza en obtener ayuda cuando la necesitas, y ser una fuente de fuerza para cualquiera que necesite ayuda pero tenga miedo de dar el primer paso”. Sin embargo, Affleck parece haberse vuelto más cauteloso ahora de hablar con la prensa sobre sus problemas, y le dijo al Hollywood Reporter que ve las entrevistas como "minas terrestres" donde "si dices algo incorrecto, tu carrera podría terminar". Ben Affleck se siente muy apoyado y acompañado por Jennifer Lopez.

Llamó a las consecuencias de la entrevista de Stern una "experiencia realmente dolorosa" porque era "realmente vulnerable" y "toda la recuperación fue algo que no solo no estuvo bien, sino que en realidad fue lo contrario de lo que quise decir".

Sin embargo, Affleck dijo que su actual esposa, Jennifer Lopez, lo animó a simplemente “relajarse”, ser él mismo y “divertirse” con todo el proceso. “Como en muchas cosas, realmente tiene razón”, concluyó la estrella de Deep Water. “Y ella me ama. Ella está cuidando de mí. Ella está tratando de ayudarme. Así que es como, tal vez debería escucharla”.